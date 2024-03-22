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Лідер гурту "Антитіла" пригадав, як вперше спіймав "ждуна" у Києві

22 березня 2024 17:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Лідер гурту "Антитіла" пригадав, як вперше спіймав "ждуна" у Києві
Український співак Тарас Тополя. Фото: instagram.com/antytila_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український співак та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів про те, як вперше зустрів під час війни колаборанта. Зрадник чекав на росіян із картою летовищ у Києві.

Спогадами він поділився в інтерв'ю ТСН.ua "Наодинці".

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Співак розповів про першу зустріч із колаборантом у на початку війни. Тополя зазначив, що зрадник мав при собі карту летовищ столиці, на якій були відмічені головні цілі окупантів. 

Артист додав, що його бригада залишила агента РФ живим.

"Мій перший контакт зі "ждуном" відбувся на другий-третій день війни. У нього були мапи летовищ у Києві, на мапі були певні точки позначені. Все говорило про те, що він був агентом, який чекав на росіян. Він залишився живим. Мабуть, в цьому й полягає відмінність українців від них, що ми є гуманнішими", — поділився Тополя.

Музикант зізнався, що ніколи особисто не вбивав росіян, однак брав участь у військових операціях як парамедик, та був свідком того, як наші бійці фізично знищують ворога.

Гурт "Антитіла" на фронті

З початку повномасштабного вторгнення РФ Тарас Тополя разом з іншими учасниками гурту "Антитіла" став до лав ЗСУ та рятував життя захисників у якості парамедика.

Однак через пів року служби, на той час Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підписав наказ, яким повернув музикантів у тил.

Після повернення артисти зайнялися волонтерством.

Раніше український гурт "Антитіла" подарував прем’єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні особливий подарок.

Також музикант розповів про долю артистів під час війни.

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