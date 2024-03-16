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Легендарный музей мадам Тюссо представил восковую Дуа Липу

16 марта 2024 21:17
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Легендарный музей мадам Тюссо представил восковую Дуа Липу
Восковая фигура певицы Дуа Липы. Фото: instagram.com/madametussaudsusa/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

В американском филиале музея Мадам Тюссо появился новый экспонат. Они создали певицу Дуа Липу, которая выглядит очень реалистично.

Об этом сообщили в Instagram.

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Копию Дуа Липы можно увидеть в Орландо

В музее Мадам Тюссо была создана новая восковая фигура — британская певица Дуа Липа. Ее представили в Орландо.

Артистку изобразили в полностью розовом образе — обольстительный комбинезон и изысканные перчатки. Экспонат выглядит очень реалистично. Копия артистки создана с блестящим макияжем и присущими звезде украшениями.

Восковая фигура певицы Дуа Липы. Фото: instagram.com/madametussaudsusa/
Восковая фигура певицы Дуа Липы. Фото: instagram.com/madametussaudsusa/
Восковая фигура певицы Дуа Липы. Фото: instagram.com/madametussaudsusa/
Восковая фигура певицы Дуа Липы. Фото: instagram.com/madametussaudsusa/

Что известно о Дуа Липе

Британская певица родом из Косово. Ее отец — музыкант, поэтому она еще с детства влюблена в искусство. Свой творческий путь начала в 14 лет с каверов на известные хиты Кристины Агилеры и Нелли Фуртадо. Быстро подписала контракт с Warner Bros. Records и с невероятной скоростю становилась популярной.

Сейчас у нее две премии Brit Awards и она выступила на финале Лиги Чемпионов в Киеве. В 2019 году она также выиграла два Грэмми в номинациях "лучший новый исполнитель" и "лучшая танцевальная запись" за сингл Electricity.

Помимо музыкальной карьеры Дуа Липа снимается в кино. Недавно вышел новый фильм "Аргайл", где звезда сыграла Лагранж.

Раньше мы рассказывали, в кого влюбилась Дуа Липа. Также певица поразила своим образом на церемонии вручения Grammy.

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