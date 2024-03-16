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Легендарний музей мадам Тюссо представив воскову Дуа Ліпу

16 березня 2024 21:17
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Легендарний музей мадам Тюссо представив воскову Дуа Ліпу
Воскова фігура співачки Дуа Ліпи. Фото: instagram.com/madametussaudsusa/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

В американському філіалі музею Мадам Тюссо з'явився новий експонат. Вони створили співачку Дуа Ліпу, яка має дуже реалістичний вигляд.

Про це повідомили в Instagram.

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Копію Дуа Ліпи можна побачити в Орландо

У музеї Мадам Тюссо створили нову воскову фігуру — британську співачку Дуа Ліпу. Її представили в Орландо. 

Артистку зобразили в повністю рожевому образі — звабливий комбінезон та вишукані рукавички. Експонат має надзвичайно реалістичний вигляд. Копія артистки створена з блискучим макіяжем і притаманими для зірки прикрасами.

Воскова фігура співачки Дуа Ліпи. Фото: instagram.com/madametussaudsusa/
Воскова фігура співачки Дуа Ліпи. Фото: instagram.com/madametussaudsusa/
Воскова фігура співачки Дуа Ліпи. Фото: instagram.com/madametussaudsusa/
Воскова фігура співачки Дуа Ліпи. Фото: instagram.com/madametussaudsusa/

Що відомо про Дуа Ліпу

Британська співачка родом із Косово. Її батько музикант, тому вона ще з дитинства закохана у мистецтво. Свій творчий шлях розпочала у 14 років з каверів на відомі хіти Крістіни Агілери та Неллі Фуртадо. Швидко підписала контракт із Warner Bros. Records і здобула популярність.

Нині вона має дві премії Brit Awards та виступила на фіналі Ліги Чемпіонів у Києві. У 2019 році вона також виграла два Греммі у номінаціях "найкращий новий виконавець" і "найкращий танцювальний запис" за сингл Electricity.

Окрім музичної кар'єри, Дуа Ліпа знімається у кіно. Нещодавно вийшов новий фільм "Аргайл", де зірка зіграла Лагранж.

Раніше ми розповідали, у кого закохалась Дуа Ліпа. Також співачка вразила своїм образом на церемонії вручення Grammy.

музеї
закордонні зірки
Велика Британія
співачка
Дуа Ліпа

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