Бывшая Леонардо Ди Каприо обнажила пышные формы для обложки

Американская актриса и фотомодель Камили Моррон. Фото: instagram.com/voguemexico

Американская фотомодель Камили Моррон снялась для мексиканского Vogue. Стилисты подобрали для девушки нежные образы с акцентом на весенние тренды.

Фотографии выложили в Instagram.

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Известная модель и актриса Камили Моррон снялась в новой фотосессии для мексиканского Vogue. На фотографиях она расслабленая и очень соблазнительная.

Стилисты подобрали для нее откровенные офисные образы, а также нежные, розовые платья. Создается впечатление, что они хотели раскрыть многоигранность актрисы.

Камили Морроне известна не только своей успешной карьерой, но и благодаря отношениям с актером Леонардо Ди Каприо. Она была с ним четыре года, хотя разница в возрасте составляла 23 года. Актер даже знакомил свою любимую с родителями, однако, они так и не женились. Их роман закончился в 2022 году и причину они до сих пор умалчивают.

Американская модель Камили Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico

Американская модель Камили Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico

Американская модель Камили Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico

Американская модель Камили Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico

Американская модель Камили Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico

Американская модель Камили Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico

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