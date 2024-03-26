Колишня Леонардо Ді Капріо оголила пишні форми для обкладинки
Американська фотомодель Камілі Морроне знялась для мексиканського Vogue. Стилісти підібрали для дівчини ніжні образи з акцентом на весняні тренди.
Світлини виклали в Instagram.
Камілі Морроне роздяглась для глянцю Vogue
Відома модель та акторка Камілі Морроне знялась у новій фотосесії для мексиканського Vogue. На світлинах вона розслаблена та дуже спокуслива.
Стилісти підібрали для неї відверті офісні образи, а також ніжні, рожеві сукні. Складається враження, що вони хотіли розкрити багатограність акторки.
Камілі Морроне відома не тільки своєю успішною кар'єрою, а ще й завдяки стосункам з актором Леонардо Ді Капріо. Вона була з ним протягом чотирьох років, хоча різниця у віці складала 23 роки. Актор навіть знайомив свою кохану з батьками, втім вони так і не одружились. Їхній роман закінчився у 2022 році і причину вони досі замовчують.
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