Колишня Леонардо Ді Капріо оголила пишні форми для обкладинки

Американська акторка і фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico

Американська фотомодель Камілі Морроне знялась для мексиканського Vogue. Стилісти підібрали для дівчини ніжні образи з акцентом на весняні тренди.

Світлини виклали в Instagram.

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Відома модель та акторка Камілі Морроне знялась у новій фотосесії для мексиканського Vogue. На світлинах вона розслаблена та дуже спокуслива.

Стилісти підібрали для неї відверті офісні образи, а також ніжні, рожеві сукні. Складається враження, що вони хотіли розкрити багатограність акторки.

Камілі Морроне відома не тільки своєю успішною кар'єрою, а ще й завдяки стосункам з актором Леонардо Ді Капріо. Вона була з ним протягом чотирьох років, хоча різниця у віці складала 23 роки. Актор навіть знайомив свою кохану з батьками, втім вони так і не одружились. Їхній роман закінчився у 2022 році і причину вони досі замовчують.

Американська фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico

Американська фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico

Американська фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico

Американська фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico

Американська фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico

Американська фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico

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