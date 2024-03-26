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Колишня Леонардо Ді Капріо оголила пишні форми для обкладинки

26 березня 2024 22:03
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Колишня Леонардо Ді Капріо оголила пишні форми для обкладинки
Американська акторка і фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американська фотомодель Камілі Морроне знялась для мексиканського Vogue. Стилісти підібрали для дівчини ніжні образи з акцентом на весняні тренди.

Світлини виклали в Instagram

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Відома модель та акторка Камілі Морроне знялась у новій фотосесії для мексиканського Vogue. На світлинах вона розслаблена та дуже спокуслива.

Стилісти підібрали для неї відверті офісні образи, а також ніжні, рожеві сукні. Складається враження, що вони хотіли розкрити багатограність акторки. 

Камілі Морроне відома не тільки своєю успішною кар'єрою, а ще й завдяки стосункам з актором Леонардо Ді Капріо. Вона була з ним протягом чотирьох років, хоча різниця у віці складала 23 роки. Актор навіть знайомив свою кохану з батьками, втім вони так і не одружились. Їхній роман закінчився у 2022 році і причину вони досі замовчують.

Американська фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico
Американська фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico
Американська фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico
Американська фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico
Американська фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico
Американська фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico
Американська фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico
Американська фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico
Американська фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico
Американська фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico
Американська фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico
Американська фотомодель Камілі Морроне. Фото: instagram.com/voguemexico

Нагадаємо, співачка Надя Дорофеєва вразила пікантними світлинами без вверхнього одягу. Також український дизайнер Андре Тан презентував свою нову колекцію у Лос-Анджелесі.

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актори
Леонардо Ді Капріо
модель
закордонні зірки
Vogue

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