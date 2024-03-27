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Клопотенко рассказал о масштабах российской пропаганды в Японии

27 марта 2024 14:22
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Клопотенко рассказал о глубине российской пропаганды в Японии
Шеф-повар Евгений Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился историей, которая, по его словам, демонстрирует российскую пропаганду в действии. Особенно когда это касается других народов.

Об этом Клопотенко рассказал в своем Instagram.

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Повар давно известен популяризацией борща как украинского блюда в мире. Недавний инцидент возмутил знаменитого кулинара.

 

Шефкухарь Евгений Клопотенко рассказал о влиянии российской пропаганды на японцев. Фото: instagram.com/klopotenko/
Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о влиянии российской пропаганды на японцев. Фото: instagram.com/klopotenko/

"Живешь себе, работаешь, ведешь переговоры об открытии украинского заведения в Японии. И здесь на тебе: японцы не хотят открывать монозаведение с борщом, потому что у них, внимание, "распространено мнение, что борщ — это российское блюдо", — сказал Клопотенко.

Евгений говорит, что люди будут обходить это место десятой дорогой, потому что японцы, к счастью, исторически являются русофобами.

"И вот, мы как будто на одной стороне баррикад, а получается какая-то ерунда. И это отличный пример глубины русской пропаганды. Нет, эта ситуация не уменьшает масштаб наших стараний. Она лишь означает, что надо работать еще более упорно над популяризацией украинской мысли и украинской кухни. в мире. Упорнее контрпропагандировать. И как же хорошо, что рвения украинцам хватает", — рассказал Клопотенко.

Напомним, Клопотенко рассказал, сколько будет стоить ужин, который он приготовит на заказ. А раньше Клопотенко признался, как готовил для первой леди.

Евгений Клопотенко
пропаганда
борщ
украинские звезды

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