Клопотенко розповів про глибину російської пропаганди в Японії

Шефкухар Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko/

Шефкухар Євген Клопотенко поділився історією, яка, за його словами, демонструє російську пропаганду в дії. Особливо, коли це стосується інших народів.

Про це Клопотенко розповів у своєму Instagram.

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Клопотенко розповів, чому японці не хочуть відкривати монозаклад з борщем

Кухар давно відомий популяризацією борщу, як української страви, у світі. Тож нещодавній інцидент обурив знаменитого кулінара.

Шефкухар Євген Клопотенко розповів про вплив російської пропаганди на японців. Фото: instagram.com/klopotenko/

"Живеш собі, працюєш, ведеш перемовини про відкриття українського закладу в Японії.І тут на тобі: японці не хочуть відкривати монозаклад з борщем, бо у них, увага: "поширена думка, що борщ це російська страва", — сказав Клопотенко.

Євген говорить, що люди оминатимуть це місце десятою дорогою, бо притомні японці, на щастя, історично є русофобами.

"І от, ми наче на одному боці барикад, а виходить якась дурня. І це чудовий приклад глибини руської пропаганди. Ні, ця ситуація не зменшує масштаб наших старань. Вона лише означає, що треба працювати ще завзятіше над популяризацією української думки та української кухні в світі. Завзятіше контрпропагувати. І як же добре, що завзяття українцям не бракує", — розповів Клопотенко.

Нагадаємо, Клопотенко розповів, скільки коштуватиме вечеря, яку він приготує на замовлення. А раніше Клопотенко зізнався, як готував для першої леді.