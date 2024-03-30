Кианну Ривз не удержался от нежностей с невестой на работе

Актер Киану Ривз с невестой. Фото: backgrid

Киану Ривз и его девушка Александра Грант не сдерживали чувства, когда женщина посетила актера на съемках его нового фильма "Счастливая судьба" в Лос-Анджелесе. 59-летняя звезда "Матрицы" целовал любимую и что-то показывал ей на телефоне.

Об этом пишет Daily Mail.

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Александра была в черной кожаной куртке, серых джинсах и черных ботинках, а глаза она прикрыла солнцезащитными очками. Пара, как правило, оберегает свою частную жизнь и редко обсуждает детали своих отношений публично.

В начале ноября 2019 года женщина вышла на красную дорожку с Киана на LACMA Art + Film Gala. В 2020 году ее спросили о перспективе замужества, она сказала: "Любовь на всех уровнях очень важна для моей личности. Я не верю, что изоляция — это путь. У меня как художника есть период изоляции, но я глубоко ценю опыт отношений".

К тому времени, когда они официально вышли на красную дорожку, они были друзьями около десяти лет, и сообщалось, что Киану хотел, чтобы роман был открытым. Впервые они сотрудничали в 2011 году над книгой Киану "Ода к счастью", Александра создавала иллюстрации. Этот проект стал ее первой книгой как художницы и его первой как писателя.

Они снова работали вместе над книгой актера "Тени" 2016 года, к которой Александра снова делала иллюстрации.

Александра первая известная девушка после Дженнифер Сайм, погибшая в автокатастрофе в 2001 году менее чем через четыре месяца после того, как родила мертвого ребенка от Киану.

Они начали встречаться в 1998 году, а в 1999 году Сайм забеременела их дочерью Авой.

Ава родилась мертвой в восемь месяцев. В 2001 году Сайм въехала на своем Jeep Grand Cherokee 1999 года выпуска в ряд припаркованных автомобилей в Лос-Анджелесе; она умерла мгновенно. На тот момент ей было всего 28 лет.

Напомним, Киану Ривз создал первый роман. А раньше дом Киану Ривза ограбили.