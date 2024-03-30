Кіанну Рівз не втримався від ніжностей із нареченою на роботі

Актор Кіану Рівз з нареченою. Фото: backgrid

Кіану Рівз і його дівчина Александра Грант не стримували почутті, коли жінках відвідала актора на зйомках його нового фільму "Щаслива доля" в Лос-Анджелесі. 59-річна зірка "Матриці" цілував кохану та щось показував їй в телефоні.

Про це пише Daily Mail.

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Александра була у чорній шкіряній куртці, сірих джинсах і чорних черевиках, а очі вона прикрила сонцезахисними окулярами. Пара, як правило, оберігає своє приватне життя і рідко обговорює деталі своїх стосунків публічно.

Коли на початку листопада 2019 року жінка вийшла на червону доріжку з Кіану на LACMA Art + Film Gala. У 2020 році її запитали про перспективу заміжжя, вона сказала: "Любов на всіх рівнях дуже важлива для моєї особистості. Я не вірю, що ізоляція — це шлях. У мене як художника є період ізоляції, але я глибоко ціную досвід стосунків".

До того часу, коли вони офіційно вийшли на червону доріжку, вони були друзями близько десяти років, і повідомлялося, що Кіану хотів, щоб роман був відкритим. Вперше вони співпрацювали в 2011 році над книгою Кіану "Ода до щастя", Александра створювала ілюстрації. Цей проект став її першою книгою як художниці та його першою як письменника.

Вони знову працювали разом над книгою актора "Тіні" 2016 року, до якої Олександра знову робила ілюстрації.

Александра перша відома дівчина після Дженніфер Сайм, яка загинула в автокатастрофі в 2001 році менш ніж через чотири місяці після того, як народила мертву дитину від Кіану.

Вони почали зустрічатися в 1998 році, а в 1999 році Сайм завагітніла їхньою дочкою Авою.

Ава народилася мертвою у вісім місяців. У 2001 році Сайм в'їхала на своєму Jeep Grand Cherokee 1999 року випуску в ряд припаркованих автомобілів у Лос-Анджелесі; вона померла миттєво. На той момент їй було лише 28 років.

Нагадаємо, Кіану Рівз створив першй роман. А раніше дім Кіану Рівза пограбували.