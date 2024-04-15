Кейт Миддлтон впервые после новости о раке вышла в социальные сети
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, три недели назад объявившая о том, что у нее обнаружили рак, впервые вышла на связь с подданными. Вместе с принцем Уильямом она опубликовала в соцсетях официальное обращение в связи с трагическими событиями в Сиднее, где неизвестный напал с ножом на людей в торговом центре.
Об этом пишет Daily Mail.
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Австралия входит в число 15 государств Содружества наций, в которых король Чарльз III является монархом и выступает в качестве главы государства, принц и принцесса Уэльская не смогли проигнорировать трагедию.
"Мы шокированы и огорчены ужасными событиями в Сиднее. Наши мысли — со всеми пострадавшими, в том числе с близкими погибших и героическими спасателями, которые рисковали своей жизнью, чтобы спасти жизнь других", — написали Кейт и Уильям.
Вооруженный ножом неизвестный напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея. В результате его действий погибли шесть человек и еще семеро получили ранения. Преступник действовал один. Как сообщают СМИ, после получения сообщения о нападении в торговый центр зашла находившаяся неподалеку сотрудница полиции. Когда она догнала злоумышленника, тот поднял нож. Тогда она открыла огонь и застрелила мужчину.
Кейт Миддлтон объявила о том, что у нее обнаружили рак, 22 марта. Принцесса прекратила появляться на публике после операции на брюшной полости, и это явилось поводом для многочисленных теорий заговора. Многие считали, что распространение сплетен и давление прессы заставили принцессу рассказать о диагнозе раньше, чем она планировала.
Напомним, сестра Меган Маркл хочет, чтобы Кейт Миддлтон свидетельствовала в суде.
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