Кейт Міддлтон вперше після новини про рак вийшла в соціальні мережі

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка три тижні тому оголосила про те, що у неї виявили рак, вперше з того часу вийшла на зв'язок з підданими. Разом із принцом Вільямом вона опублікувала у соцмережах офіційне звернення у зв'язку з трагічними подіями у Сіднеї, де невідомий напав із ножем на людей у торговому центрі.

Про це пише Daily Mail.

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Австралія входить до числа 15 держав Співдружності націй, у яких король Карл III є монархом і виступає як глава держави, принц та принцеса Уельські не змогли проігнорувати трагедію.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з чоловіком принесли співчуття рідним жертв теракту у Австралії. Фото: соціальні мережі

"Ми шоковані та засмучені жахливими подіями в Сіднеї. Наші думки з усіма, хто постраждав, у тому числі з близькими загиблих та героїчними рятувальниками, які ризикували своїм життям, щоб врятувати життя інших", — написали Кейт та Вільям.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Озброєний ножем невідомий напав на відвідувачів торгового центру Westfield Bondi Junction на сході Сіднея. Внаслідок його дій загинуло шестеро людей і ще семеро отримали поранення. Злочинець діяв наодинці. Як повідомляють ЗМІ, після отримання повідомлення про напад до торгового центру зайшла співробітниця поліції, яка була неподалік. Коли вона наздогнала зловмисника, той підняв ножа. Тоді вона відкрила вогонь та застрелила чоловіка.

Кейт Міддлтон оголосила про те, що вона виявила рак, 22 березня. Принцеса припинила з'являтися на публіці після операції на черевній порожнині, і це стало приводом для численних теорій змови. Багато хто вважав, що поширення пліток і тиск преси змусили принцесу розповісти про діагноз раніше, ніж вона планувала.

Нагадаємо, сестра Меган Маркл хоче, щоб Кейт Міддлтон свідчила у суді.