Настю Каменских раскритиковали за выступление в укрытии

Украинская певица Настя Каменских в Полтаве. Фото: Instagram Насти Каменских

Украинская певица и жена рэпера Потапа Настя Каменских показала видео со своего концерта. Однако это выступление известной исполнительнице пришлось организовывать в бомбоубежище Кременчуга, ведь во время ее концерта там началась воздушная тревога.

Соответствующее видео Настя Каменских обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.

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Выступление Насти Каменских в укрытии

Популярная украинская артистка поехала в Кременчуг, чтобы дать свой концерт, но прямо во время него началась воздушная тревога. Поэтому жене Потапа пришлось переносить свое выступление в укрытие, где она продолжила петь перед зрителями.

На странице Насти Каменских появилось видео с этого выступления, на которое она приехала в коротком платье с глубоким декольте. Кроме самой певицы, на так называемой "сцене" в укрытии можно увидеть двух молодых девушек, танцующих на заднем фоне.

"Теперь каждый раз, когда меня будут спрашивать: "А какая миссия артиста во время войны?", я буду показывать эти видео. Кременчуг. Воздушная тревога. Укрытие. Но дух украинцев не сломать ничем. Я радуюсь возможности подарить кому-то улыбку, обняться и помочь отвлечься хоть на минуту. Я радуюсь глазам, в которых во время концерта усталость сменяется слезами счастья и восторга", — написала в описании под своим видео Настя Каменских.

Певица Настя Каменских на концерте в укрытии Кременчуга. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на выступление Насти Каменских

Под кадрами, которые появились на странице украинской артистки, можно увидеть разные комментарии. Одни люди оставили положительные отзывы, в то время как другие стали осуждать украинскую певицу за ее выступление на этом видео.

"Я Украина" — это что-то невероятное. Сколько раз ее ни слышала, она каждый раз доводит до слез

Настюня, ты — огонь и вода, и медные трубы!!! Невероятная и сильная, как все женщины-украинки

Как прикольно так танцевать перед ребенком и женщиной

Да… Костюмы именно под аудиторию… Чтобы снизу детям лучше было видно

Комментарий со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Тур Насти Каменских по городам Украины

Недавно украинская певица Настя Каменских сообщила о второй части своего тура. Артистка показала себя в Сумах, откуда и начала тур по городам Украины. К тому же она заявила, что очень хочется ценить свою жизнь и улыбаться по любому поводу.

"Очень хочется ценить жизнь и не упускать никакой возможности просто улыбнуться", — написала в описании под своей фотографией Настя Каменских.

Артистка Настя Каменских в Сумах. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Настя Каменских показала, что она делает в Колумбии.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Настя Каменских показала себя без фильтров.

Также мы сообщали о том, что певица Настя Каменских представила новую песню на испанском и украинском языках.