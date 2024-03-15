Настю Каменських розкритикували за виступ в укритті

Українська співачка Настя Каменських у Полтаві. Фото: Instagram Насті Каменських

Українська співачка і дружина репера Потапа Настя Каменських показала відео зі свого концерту. Однак цей виступ відомій виконавиці довелося організовувати в бомбосховищі Кременчука, адже під час її концерту там почалася повітряна тривога.

Відповідне відео Настя Каменських оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Виступ Насті Каменських в укритті

Популярна українська артистка поїхала до Кременчука, щоб дати свій концерт, але просто під час нього почалася повітряна тривога. Тому дружині Потапа довелося переносити свій виступ до укриття, де вона продовжила співати перед глядачами.

На сторінці Насті Каменських з’явилося відео з цього виступу, на який вона приїхала в короткій сукні з глибоким декольте. Крім самої співачки на так званій "сцені" в укритті можна побачити двох молодих дівчат, які танцювали на задньому фоні.

"Тепер щоразу, коли мене запитуватимуть: "А яка місія артиста під час війни?", я показуватиму ці відео. Кременчук. Повітряна тривога. Укриття. Але дух українців не зламати нічим. Я радію можливості подарувати комусь посмішку, обійнятися та допомогти відволіктися хоч на хвилину. Я радію очам, в яких під час концерту втома змінюється сльозами щастя та захвату", — написала в описі під своїм відео Настя Каменських.

Співачка Настя Каменських на концерті в укритті Кременчука. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на виступ Насті Каменських

Під кадрами, які з’явилися на сторінці української артистки, можна побачити геть різні коментарі. Одні люди залишили позитивні відгуки в той час, як інші стали засуджувати українську співачку за її виступ на цьому відео.

"Я Україна" — це щось неймовірне. Скільки разів би її не чула, вона щоразу доводить до сліз

Настюня, ти — вогонь і вода, і мідні труби!!! Неймовірна і сильна, як всі жінки-українки

Як прикольно отак танцювати перед дитиною і жінкою

Так… Костюми саме під аудиторію... Щоб знизу дітям краще було видно

Коментар зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Тур Насті Каменських містами України

Нещодавно українська співачка Настя Каменських повідомила про другу частину свого тура. Артистка показала себе в Сумах, звідки й розпочала тур містами України. До того ж вона заявила, що дуже хочеться цінувати своє життя і посміхатися з будь-якого приводу.

"Дуже хочеться цінувати життя і не втрачати жодної можливості просто посміхнутися", — написала в описі під своєю фотографією Настя Каменських.

Артистка Настя Каменських у Сумах. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Настя Каменських показала, що вона робить у Колумбії.

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Також ми повідомляли про те, що співачка Настя Каменських презентувала нову пісню іспанською й українською мовами.