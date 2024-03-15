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Есть обида — известный комик объяснил, почему Ксения Мишина до сих пор "холостячка"

15 марта 2024 21:26
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Есть обида — известный комик объяснил, почему Ксения Мишина до сих пор "холостячка"
Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинская актриса Ксения Мишина до сих пор не нашла в своем сердце место для любви. Звезда не может никому довериться, ведь имеет сильную обиду на мужчин.

Об этом заявил украинский комик Андрей Рыбак .

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Актриса Ксения Мишина обижена на мужчин

Боровшийся за сердце Мишиной в первом сезоне "Холостячки" Андрей Рыбак признался, что у Ксении очень непростой характер.

По его словам, актриса в отношениях с мужчинами довольно резкая и это далеко не всем нравиться.

"Она не для всех. Мне кажется, что не в лучшем смысле. Она во многом молодец, например, в плане карьеры. Но в плане отношений с мужчинами и людьми, я не разделяю ее подходы", — рассказал комик.

Рыбак объясняет, что Ксения очень волевая в отношениях с противоположным полом, пытается что-то доказать мужчинам и будто конкурирует с ними. Такое поведение отпугивает большинство её поклонников.

"У Мишиной не самая простая судьба. У нее есть обида на мужчин. Она хочет кому-то доказать. Если это в здоровом ключе, то это помогает, а когда дело доходит до фанатизма... Если ей нормально, то ок. Но это может сильно повлиять на отношение посторонних людей к тебе. Я лично вообще не разделяю такой подход к людям, как пропагандирует Мишина", — добавил комик.

Ранее Мишина шокировала признанием об учителе, который раздевал ее в средней школе. Также актриса показала стройную фигуру в прозрачном боди.

Ксения Мишина
свадьба
Холостячка
отношения
шоу-бизнес
украинские звезды
любовь
одиночество

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