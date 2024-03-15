Є образа — відомий комік пояснив, чому Ксенія Мішина досі "холостячка"

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Українська акторка Ксенія Мішина досі не знайшла у своєму серці місце для кохання. Зірка не може нікому довіритись, адже має сильну образу на чоловіків.

Про це заявив український комік Андрій Рибак.

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Акторка Ксенія Мішина ображена на чоловіків

Андрій Рибак, який боровся за серце Мішиної у першому сезоні "Холостячки", зізнався, що у Ксенії дуже непростий характер.

За його словами, акторка у стосунках із чоловіками доволі різка, і не всім це подобається.

"Вона не для всіх. Мені здається, що не в найкращому сенсі. Вона багато в чому молодець, наприклад у плані кар'єри. Але в плані стосунків із чоловіками та з людьми я не поділяю її підходи", — розповів комік.

Рибак пояснює, що Ксенія дуже вольова у стосунках із протилежною статтю, намагається щось довести чоловікам та ніби конкурує з ними. Така поведінка відлякує більшість її залицяльників.

"У Мішиної не найпростіша доля. У неї є образа на чоловіків. Вона хоче комусь щось довести. Коли це в здоровому ключі, то це допомагає, а коли справа доходить до фанатизму... Якщо їй нормально, то ок. Але це може сильно вплинути на ставлення сторонніх людей до тебе. Я особисто взагалі не поділяю такий підхід до людей, як пропагує Мішина", — додав комік.

Раніше Мішина шокувала зізнанням про вчителя, який роздягав її у середній школі. Також акторка показала струнку фігуру у прозорому боді.