Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Є образа — відомий комік пояснив, чому Ксенія Мішина досі "холостячка" arrow

Є образа — відомий комік пояснив, чому Ксенія Мішина досі "холостячка"

15 березня 2024 21:26
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Є образа — відомий комік пояснив, чому Ксенія Мішина досі "холостячка"
Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Українська акторка Ксенія Мішина досі не знайшла у своєму серці місце для кохання. Зірка не може нікому довіритись, адже має сильну образу на чоловіків.

Про це заявив український комік Андрій Рибак.

Читайте також:

Акторка Ксенія Мішина ображена на чоловіків

Андрій Рибак, який боровся за серце Мішиної у першому сезоні "Холостячки", зізнався, що у Ксенії дуже непростий характер.

За його словами, акторка у стосунках із чоловіками доволі різка, і не всім це подобається.

"Вона не для всіх. Мені здається, що не в найкращому сенсі. Вона багато в чому молодець, наприклад у плані кар'єри. Але в плані стосунків із чоловіками та з людьми я не поділяю її підходи", — розповів комік.

Рибак пояснює, що Ксенія дуже вольова у стосунках із протилежною статтю, намагається щось довести чоловікам та ніби конкурує з ними. Така поведінка відлякує більшість її залицяльників.

"У Мішиної не найпростіша доля. У неї є образа на чоловіків. Вона хоче комусь щось довести. Коли це в здоровому ключі, то це допомагає, а коли справа доходить до фанатизму... Якщо їй нормально, то ок. Але це може сильно вплинути на ставлення сторонніх людей до тебе. Я особисто взагалі не поділяю такий підхід до людей, як пропагує Мішина", — додав комік.

Раніше Мішина шокувала зізнанням про вчителя, який роздягав її у середній школі. Також акторка показала струнку фігуру у прозорому боді.

Ксенія Мішина
весілля
Холостячка
відносини
шоу-бізнес
українські зірки
кохання
самотність

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб