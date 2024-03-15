Є образа — відомий комік пояснив, чому Ксенія Мішина досі "холостячка"
Українська акторка Ксенія Мішина досі не знайшла у своєму серці місце для кохання. Зірка не може нікому довіритись, адже має сильну образу на чоловіків.
Про це заявив український комік Андрій Рибак.
Акторка Ксенія Мішина ображена на чоловіків
Андрій Рибак, який боровся за серце Мішиної у першому сезоні "Холостячки", зізнався, що у Ксенії дуже непростий характер.
За його словами, акторка у стосунках із чоловіками доволі різка, і не всім це подобається.
"Вона не для всіх. Мені здається, що не в найкращому сенсі. Вона багато в чому молодець, наприклад у плані кар'єри. Але в плані стосунків із чоловіками та з людьми я не поділяю її підходи", — розповів комік.
Рибак пояснює, що Ксенія дуже вольова у стосунках із протилежною статтю, намагається щось довести чоловікам та ніби конкурує з ними. Така поведінка відлякує більшість її залицяльників.
"У Мішиної не найпростіша доля. У неї є образа на чоловіків. Вона хоче комусь щось довести. Коли це в здоровому ключі, то це допомагає, а коли справа доходить до фанатизму... Якщо їй нормально, то ок. Але це може сильно вплинути на ставлення сторонніх людей до тебе. Я особисто взагалі не поділяю такий підхід до людей, як пропагує Мішина", — додав комік.
Раніше Мішина шокувала зізнанням про вчителя, який роздягав її у середній школі. Також акторка показала струнку фігуру у прозорому боді.
Читайте Новини.LIVE!