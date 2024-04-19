Самая большая змея в мире - ученые нашли ее останки в Индии

Змея ползет по земле. Фото иллюстративное: news.am

Ученые из Индийского технологического института города Рурки нашли кости уникальной змеи. Пресмыкающиеся обитало на территории Индии примерно 47 миллионов лет назад, его длина составляла до 15 метров.

Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило издание StudyFinds.

Читайте также:

Гигантскую змею назвали Vasuki indicus

Ученые наткнулись на останки змеи во время раскопок в пустыне Кач на западе Индии.

"Хорошо сохраненные позвонки, вероятно, принадлежат гигантской доисторической змее. Ужасно, но исследование показывает, что эта змея, которая была длиннее школьного автобуса, вероятно, походила на современную анаконду", — пишет издание.

Останки хребта гигантской змеи. Фото: studyfinds.org

Гигантскую змею назвали Vasuki indicus. По мнению исследователей, она жила на Земле около 100 миллионов лет. Ввиду размера позвонков, змея достигала потрясающей длины — от 11 до 15 метров.

В отличие от многих современных змей, предполагают ученые, древняя рептилия охотилась на своих жертв из засады. Чтобы схватить добычу, ей не нужна была скорость или яд. Змея убивала силой.

Ранее мы писали, что в Одесском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи.

Напомним, во время антарктической экспедиции наши полярники насчитали рекордное количество пингвинов — более 7 тысяч животных.