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Як шкільний автобус — науковці показали доісторичну змію

19 квітня 2024 03:46
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Найбільша змія у світі — науковці знайшли її рештки в Індії
Змія повзе по землі. Фото ілюстративне: news.am
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Вчені з Індійського технологічного інституту, що у місті Руркі, знайшли кістки унікальної змії. Плазун жив на території Індії приблизно 47 мільйонів років тому і був довжиною до 15 метрів. 

Про це у четвер, 18 квітня, повідомило видання StudyFinds.

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Гіганську змію назвали Vasuki indicus

Вчені натрапили на рештки змії під час розкопок в пустелі Кач, що на заході Індії. 

"Добре збережені хребці, ймовірно, належать гігантській доісторичній змії. Жахливо, але дослідження показує, що ця змія, яка була довшою за шкільний автобус, ймовірно, була схожа на сучасну анаконду", — пише видання. 

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Рештки хребта гігантської змеї. Фото: studyfinds.org

Гіганську змію назвали Vasuki indicus. На думку дослідників, вона жила на Землі близько 100 мільйонів років. Зважаючи на розмір хребців, змія досягала приголомшливої довжини — від 11 до 15 метрів. 

На відміну від багатьох сучасних змій, припускають науковці,  древня рептилія полювала на своїх жертв із засідки. Щоб схопити здобич їй не потрібна була швидкість чи отрута. Змія застосовувала силу.  

Раніше ми писали, що в Одеському зоопарку після зимової сплячки  прокинулись ведмеді.  

Нагадаємо, під час антарктичної експедиції наші полярники нарахували рекордну кількість пінгвінів — понад 7 тисяч тварин. 

наука
Індія
природа
змії

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