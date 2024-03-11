Деньги на ВСУ — Надя Дорофеева рассекретила немалую сумму, собранную на концерте в Днепре

Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Известная украинская певица, актриса и бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева помогает украинским защитникам. На благотворительном выступлении в Днепре артистке удалось собрать 13 млн. гривен.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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10 марта DOROFEEVA выступила хедлайнером

благотворительного мероприятия в бизнес-клубе INSPIRA в Днепре.

За вечер музыкантам удалось собрать сумму в 13 миллионов гривен.

На мероприятии разыграли 12 уникальных лотов, в частности, обложку TIME с Валерием Залужным с его подписью, футболку с подписями сборной Украины по футболу, флаг с подписью Кирилла Буданова, тур от "Культурного десанта" и Коли Серги и другое.

Певица Надя Дорофеева собрала деньги на нужды ВСУ. Фото: менеджмент артиста

Во время выступления музыкантов разыграли футболку DOROFEEVA из благотворительной дропа, за которую задонатила 900 000 грн. сеть мультимаркетов "Аврора".

Певица Надя Дорофеева собрала деньги на нужды ВСУ. Фото: менеджмент артиста

Из собранных за вечер 13 млн. гривен — 4 250 000 грн пойдут пополам на нужды 48 отдельного подразделения спецназначения и на направление БПЛА Украины для полковника В. Сухаревского.

Остальные донаты — 8 750 000 грн отправят на помощь ГУР, 68 ОЕБр, подразделения SIGNUM 93-й ОМБр "Холодный Яр", "Культурному Десанту" и тяжелораненым военным.

Напомним, ранее Дорофеева показала себя в удивительном образе. Также украинская певица отказалась работать с европейским лейблом.