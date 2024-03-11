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Деньги на ВСУ — Надя Дорофеева рассекретила немалую сумму, собранную на концерте в Днепре

11 марта 2024 13:54
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Деньги на ВСУ — Надя Дорофеева рассекретила немалую сумму, собранную на концерте в Днепре
Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица, актриса и бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева помогает украинским защитникам. На благотворительном выступлении в Днепре артистке удалось собрать 13 млн. гривен.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Надя Дорофеева собрала 13 млн гривен на нужды ВСУ

10 марта DOROFEEVA выступила хедлайнером
благотворительного мероприятия в бизнес-клубе INSPIRA в Днепре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За вечер музыкантам удалось собрать сумму в 13 миллионов гривен.

На мероприятии разыграли 12 уникальных лотов, в частности, обложку TIME с Валерием Залужным с его подписью, футболку с подписями сборной Украины по футболу, флаг с подписью Кирилла Буданова, тур от "Культурного десанта" и Коли Серги и другое.

Надя Дорофеева
Певица Надя Дорофеева собрала деньги на нужды ВСУ. Фото: менеджмент артиста

Во время выступления музыкантов разыграли футболку DOROFEEVA из благотворительной дропа, за которую задонатила 900 000 грн. сеть мультимаркетов "Аврора".

Надя Дорофеева
Певица Надя Дорофеева собрала деньги на нужды ВСУ. Фото: менеджмент артиста

Из собранных за вечер 13 млн. гривен — 4 250 000 грн пойдут пополам на нужды 48 отдельного подразделения спецназначения и на направление БПЛА Украины для полковника В. Сухаревского.

Остальные донаты — 8 750 000 грн отправят на помощь ГУР, 68 ОЕБр, подразделения SIGNUM 93-й ОМБр "Холодный Яр", "Культурному Десанту" и тяжелораненым военным.

Напомним, ранее Дорофеева показала себя в удивительном образе. Также украинская певица отказалась работать с европейским лейблом.

 

Надя Дорофеева
ВСУ
благотворительность
военные
шоу-бизнес
украинские звезды

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