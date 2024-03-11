Гроші на ЗСУ — Надя Дорофєєва розсекретила чималу суму, яку зібрала на концерті у Дніпрі

Українська співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Відома українська співачка, акторка та колишня учасниця гурту "Врємя і Стєкло" Надя Дорофєєва допомагає українським захисникам. На благодійному виступі у Дніпрі артистці вдалося зібрати 13 млн гривень.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Надя Дорофєєва зібрала 13 млн гривень на потреби ЗСУ

10 березня DOROFEEVA виступила хедлайнером

благодійного заходу в бізнес-клубі INSPIRA у Дніпрі.

За вечір музикантам вдалося зібрати суму в 13 мільйонів гривень.

На заході розіграли 12 унікальних лотів, зокрема, обкладинку TIME із Валерієм Залужним з його підписом, футболку з підписами збірної України з футболу, прапор з підписом Кирила Буданова, тур від "Культурного десанту" та Колі Сєрги та інше.

Співачка Надя Дорофєєва зібрала гроші на потреби ЗСУ. Фото: менеджмент артиста

Під час виступу музикантів розіграли футболку DOROFEEVA з благодійного дропу, за яку задонатила 900 000 грн мережа мультимаркетів "Аврора".

Співачка Надя Дорофєєва зібрала гроші на потреби ЗСУ. Фото: менеджмент артиста

Із зібраних за вечір 13 млн гривень — 4 250 000 грн підуть навпіл на потреби 48 окремого підрозділу спецпризначення та на напрям БПЛА України для полковника В. Сухаревського.

Решту донатів — 8 750 000 грн відправлять на допомогу ГУР, 68 ОЄБр, підрозділу SIGNUM 93-ої ОМБр "Холодний Яр", "Культурному Десанту" і тяжкопораненим військовим.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва показала себе у дивному образі. Також українська співачка відмовилася працювати з європейським лейблом.