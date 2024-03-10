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Готов на все ради Путина — Киркоров надел камуфляж от Louis Vuitton

10 марта 2024 22:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Готов на все ради Путина — Киркоров надел камуфляж от Louis Vuitton
Российский певец Филипп Киркоров. Фото: РосСМИ
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Пропутинский артист Филипп Киркоров вернулся на российское телевидение после скандала с "голой вечеринкой". Его новый пиксельный костюм уже высмеяли в социальных сетях.  

Фотографии опубликовали РосСМИ.

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Певец Филипп Киркоров был в "черным списке" российских властей из-за своего появления на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Чтобы снова открыть путь на сцену и телевидение, артист поехал на оккупированный Донбасс и там пел для российских военных.

Вероятно, это помогло, ведь Киркоров снова появился в шоу на федеральном канале. Путинист сменил имидж — вместо стразов и перьев надел пиксель.

Российский певец Филипп Киркоров. Фото: РосСМИ
Филипп Киркоров. Фото: РосСМИ

Певец появился в костюме от именитого дома моды Louis Vuitton, продемонстрированного в прошлогодней коллекции. Дополнил образ он сумкой в виде винтажного фотоаппарата того же бренда.

Российским журналистам Киркоров рассказал, что он изменился и осознал, что "для выживания нужно снять корону". Впрочем, его новый образ стоил ему тысячи долларов.

Российский певец Филипп Киркоров. Фото: РосСМИ
Российский певец Филипп Киркоров. Фото: РосСМИ

Поклонники Киркорова в соцсетях предположили, что российские власти поставили ему такие условия для возвращения на сцену. Правда, его "милитари" костюм еще больше отдаляет его от войны и только делает посмешищем.

Фото: РосСМИ
Фаррелл Уильямс. Фото: РосСМИ

Впервые костюм представил креативный директор Louis Vuitton Фаррелл Уильямс в 2023 году, когда вышел в нем закрывать показ.

Ранее Киркоров оправдывался за голую вечеринку.

Также Киркору не были рады на Донбассе — местные боевики были возмущены.

Донбасс
Louis Vuitton
Филипп Киркоров
путинисты
Россия
российские звезды

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