Готов на все ради Путина — Киркоров надел камуфляж от Louis Vuitton

Российский певец Филипп Киркоров. Фото: РосСМИ

Пропутинский артист Филипп Киркоров вернулся на российское телевидение после скандала с "голой вечеринкой". Его новый пиксельный костюм уже высмеяли в социальных сетях.

Фотографии опубликовали РосСМИ.

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Певец Филипп Киркоров был в "черным списке" российских властей из-за своего появления на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Чтобы снова открыть путь на сцену и телевидение, артист поехал на оккупированный Донбасс и там пел для российских военных.

Вероятно, это помогло, ведь Киркоров снова появился в шоу на федеральном канале. Путинист сменил имидж — вместо стразов и перьев надел пиксель.

Филипп Киркоров. Фото: РосСМИ

Певец появился в костюме от именитого дома моды Louis Vuitton, продемонстрированного в прошлогодней коллекции. Дополнил образ он сумкой в виде винтажного фотоаппарата того же бренда.

Российским журналистам Киркоров рассказал, что он изменился и осознал, что "для выживания нужно снять корону". Впрочем, его новый образ стоил ему тысячи долларов.

Российский певец Филипп Киркоров. Фото: РосСМИ

Поклонники Киркорова в соцсетях предположили, что российские власти поставили ему такие условия для возвращения на сцену. Правда, его "милитари" костюм еще больше отдаляет его от войны и только делает посмешищем.

Фаррелл Уильямс. Фото: РосСМИ

Впервые костюм представил креативный директор Louis Vuitton Фаррелл Уильямс в 2023 году, когда вышел в нем закрывать показ.

Ранее Киркоров оправдывался за голую вечеринку.

Также Киркору не были рады на Донбассе — местные боевики были возмущены.