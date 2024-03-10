Готовий на все заради Путіна — Кіркоров вдягнув камуфляж від Louis Vuitton

Російський співак Філіп Кіркоров. Фото: РосЗМІ

Пропутінський артист Філіп Кіркоров повернувся на російське телебачення після скандалу з "голою вечіркою". Його новий піксельний костюм вже висміяли у соціальних мережах.

Світлини опублікували РосЗМІ.

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Співак Філіп Кіркоров був "чорному списку" російської влади через свою появу на скандальній вечірці Насті Івлеєвої. Щоб знову відкрити собі шлях на сцену і телебачення, артист поїхав на окупований Донбас і там співав для російських військових.

Ймовірно це допомогло, адже Кіркоров знову з'явився в шоу на федеральному каналі. Путініст змінив імідж — замість стразів і пір'я вдягнув піксель.

Філіп Кіркоров. Фото: РосЗМІ

Співак вдягнув костюм від іменитого будинку моди Louis Vuitton, який був продемонстрований у минулорічній колекції. Доповнив образ він сумкою у вигляді вінтажного фотоапарату того ж бренду.

Російським журналістам Кіркоров розповів, що він змінився і усвідомив, що "для виживання треба зняти корону". Втім, його новий образ коштував йому тисячі доларів.

Російський співак Філіп Кіркоров. Фото: РосЗМІ

Шанувальники Кіркорова у соцмережах припустили, що російська влада поставила йому такі умови для повернення на сцену. Щоправда його "мілітарі" костюм ще більше віддаляє його від війни і тільки робить посміховиськом.

Фаррелл Вільямс. Фото: РосЗМІ

Вперше костюм презентував креативний директор Louis Vuitton Фаррелл Вільямс у 2023 році, коли вийшов у ньому закривати показ.

Раніше Кіркоров виправдовувався за голу вечірку.

Також Кіркору не були раді на Донбасі — місцеві бойовики бли обурені.