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Готовий на все заради Путіна — Кіркоров вдягнув камуфляж від Louis Vuitton

10 березня 2024 22:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Готовий на все заради Путіна — Кіркоров вдягнув камуфляж від Louis Vuitton
Російський співак Філіп Кіркоров. Фото: РосЗМІ
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Пропутінський артист Філіп Кіркоров повернувся на російське телебачення після скандалу з "голою вечіркою". Його новий піксельний костюм вже висміяли у соціальних мережах.

Світлини опублікували РосЗМІ.

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Співак Філіп Кіркоров був "чорному списку" російської влади через свою появу на скандальній вечірці Насті Івлеєвої. Щоб знову відкрити собі шлях на сцену і телебачення, артист поїхав на окупований Донбас і там співав для російських військових.

Ймовірно це допомогло, адже Кіркоров знову з'явився в шоу на федеральному каналі. Путініст змінив імідж — замість стразів і пір'я вдягнув піксель. 

Російський співак Філіп Кіркоров. Фото: РосЗМІ
 Філіп Кіркоров. Фото: РосЗМІ

Співак вдягнув костюм від іменитого будинку моди Louis Vuitton, який був продемонстрований у минулорічній колекції. Доповнив образ він сумкою у вигляді вінтажного фотоапарату того ж бренду.

Російським журналістам Кіркоров розповів, що він змінився і усвідомив, що "для виживання треба зняти корону". Втім, його новий образ коштував йому тисячі доларів. 

Російський співак Філіп Кіркоров. Фото: РосЗМІ
Російський співак Філіп Кіркоров. Фото: РосЗМІ

Шанувальники Кіркорова у соцмережах припустили, що російська влада поставила йому такі умови для повернення на сцену. Щоправда його "мілітарі" костюм ще більше віддаляє його від війни і тільки робить посміховиськом.

Фото: РосЗМІ
Фаррелл Вільямс. Фото: РосЗМІ

Вперше костюм презентував креативний директор Louis Vuitton Фаррелл Вільямс у 2023 році, коли вийшов у ньому закривати показ. 

Раніше Кіркоров виправдовувався за голу вечірку.

Також Кіркору не були раді на Донбасі — місцеві бойовики бли обурені.

Донбас
Louis Vuitton
Філіп Кіркоров
путіністи
Росія
російські зірки

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