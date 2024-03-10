Готовий на все заради Путіна — Кіркоров вдягнув камуфляж від Louis Vuitton
Пропутінський артист Філіп Кіркоров повернувся на російське телебачення після скандалу з "голою вечіркою". Його новий піксельний костюм вже висміяли у соціальних мережах.
Світлини опублікували РосЗМІ.
Філіп Кіркоров "відмився" на Донбасі
Співак Філіп Кіркоров був "чорному списку" російської влади через свою появу на скандальній вечірці Насті Івлеєвої. Щоб знову відкрити собі шлях на сцену і телебачення, артист поїхав на окупований Донбас і там співав для російських військових.
Ймовірно це допомогло, адже Кіркоров знову з'явився в шоу на федеральному каналі. Путініст змінив імідж — замість стразів і пір'я вдягнув піксель.
Співак вдягнув костюм від іменитого будинку моди Louis Vuitton, який був продемонстрований у минулорічній колекції. Доповнив образ він сумкою у вигляді вінтажного фотоапарату того ж бренду.
Російським журналістам Кіркоров розповів, що він змінився і усвідомив, що "для виживання треба зняти корону". Втім, його новий образ коштував йому тисячі доларів.
Шанувальники Кіркорова у соцмережах припустили, що російська влада поставила йому такі умови для повернення на сцену. Щоправда його "мілітарі" костюм ще більше віддаляє його від війни і тільки робить посміховиськом.
Вперше костюм презентував креативний директор Louis Vuitton Фаррелл Вільямс у 2023 році, коли вийшов у ньому закривати показ.
Раніше Кіркоров виправдовувався за голу вечірку.
Також Кіркору не були раді на Донбасі — місцеві бойовики бли обурені.
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