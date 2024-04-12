Камалия стала жертвой домашнего насилия - фото и подробности

Украинская певица Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Пользователи соцсетей подозревают мужа украинской певицы Камалии в домашнем насилии. В сеть попали шокирующие фотографии звезды, где на ее лице видны страшные следы от побоев.

Артистка прокомментировала ситуацию в интервью Oboz.ua.

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Недавно в соцсетях разлетелись фото, где на лице Камалии была огромная гематома вокруг глаза и разбитая губа. Следы вокруг шеи намекают на то, что кто-то пытался ее задушить.

Следы насилия на Камалии. Фото: Телеграмм-канал "Джокер"

Следы насилия на Камалии. Фото: Телеграмм-канал "Джокер"

Журналисты обратились к певице за официальным комментарием по поводу этой ситуации. Она объяснила, что с ней все хорошо и она не понимает, откуда в сети появились те страшные фотографии.

Она предположила, что медиа решили похайповать на ее имени.

Камалия рассказала, что эта ситуация очень испугала ее родных и друзей, которые по очереди начали звонить и интересоваться ее здоровьем. Чтобы опровергнуть эту историю, она появилась перед поклонниками в прямом эфире в TikTok.

"Я не знаю, что это за фотографии. Не исключаю, что это может быть монтаж. Почему они появились? Думаю, что СМИ очень соскучились по мне, давно не давала интервью. Не знаю, как это еще объяснить. Мне начали все звонить по телефону, я сначала даже не поняла, почему так много сообщений и звонков. Начали сливать эти фото, спрашивать. Говорить: выйди в прямой эфир и покажи, что с тобой все хорошо. Я вышла вчера в пол одиннадцати вечера в ТикТок, что со мной все хорошо. Еще раз вам говорю: не знаю, что это за фото. Я в шоке сама, со мной все хорошо", — объяснила она.

Звезда также пообещала показаться на благотворительном концерте в ближайшее время.

Камалия вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммеда Захура, который старше ее на больше чем 20 лет. Пара воспитывает двух дочерей — Арабеллу и Мирабеллу.

В апреле прошлого года она заявляла о том, что расстается с Захуром, однако через месяц отпраздновала с ним свой день рождения, прошлась по красной дорожке Каннского кинофестиваля и возила с ним детей на отдых.

Звезда и дальше продолжает публиковать с ними общие фотографии в соцсетях. Многие поклонники предполагают, что звезда страдает от домашнего насилия, но скрывает этот факт от публики.

Напомним, Камалия шокировала личной историей на польском вокзале. Ранее стало известно, что Камалии пришлось сделать операцию.