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Гематоми на пів обличчя та кров — Камалія прокоментувала світлини із побоями, які шокували мережу

12 квітня 2024 19:51
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Камалія стала жертвою домашнього насилля — фото та подробиці
Українська співачка Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Користувачі соцмереж підозрюють чоловіка української співачки Камалії у домашньому насильстві. У мережу потрапили шокуючі світлини зірки, де на її обличчі помітні жахливі сліди від побоїв.

Артистка прокоментувала ситуацію в інтерв'ю Oboz.ua.

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Нещодавно у соцмережах розлетілись фото, де на обличчі Камалії величезна гематома навколо ока та розбита губа. Сліди навколо шиї натякають на те, що хтось намагався її задушити.

Камалію побили
Сліди насилля на Камалії. Фото:  Телеграм-канал "Джокер"
Камалія страждає від домашнього насильства
Сліди насилля на Камалії. Фото:  Телеграм-канал "Джокер"

Журналісти звернулися до співачки за офіційним коментарем з приводу цієї ситуації. Вона пояснила, що з нею все добре, і вона не розуміє, звідки у мережі з'явились ті страшні світлини.

Вона припустила, що медіа вирішили похайпувати на її імені.

Камалія розповіла, що ця ситуація неабияк налякала її рідних та друзів, які по черзі почали телефонувати та цікавитись її здоров'ям. Щоб спростувати цю історію, вона показалась перед шанувальниками у прямому ефірі в TikTok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я не знаю, що це за світлини. Не виключаю, що це може бути монтаж. Чому вони з’явилися? Думаю, що ЗМІ дуже скучили за мною, давно не давала інтерв’ю. Не знаю, як це ще пояснити. Мені почали всі телефонувати, я спочатку навіть не зрозуміла, чому так багато повідомлень та дзвінків. Почали зливати ці фото, запитувати. Казати: вийди в прямий ефір і покажи, що з тобою все гаразд. Я вийшла вчора о пів на одинадцяту вечора в ТікТок. Показала, що зі мною все гаразд. Ще раз вам кажу: не знаю, що це за фото. Я в шоці сама, зі мною все добре", — пояснила вона.

Зірка також пообіцяла показатись на благодійному концерті найближчим часом.

Камалія вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммеда Захура, який старший за неї на більше ніж 20 років. Пара виховує двох донечок — Арабеллу та Мірабелу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

У квітні минулого року вона заявляла про те, що розлучається із Захуром, однак у через місяць відсвяткувала з ним свій день народження, пройшлася червоною доріжкою Канського кінофестивалю та возила з ним дітей на відпочинок.

Зірка і надалі продовжує публікувати з ними спільні світлини у соцмережах. Багато шанувальників припускають, що зірка страждає від домашнього насилля, але приховує цей факт від публіки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, Камалія шокувала особистою історією на польському вокзалі. Раніше стало відомо, що Камалії довелося зробити операцію.

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