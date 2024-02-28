Экстравагантная Кейт Мосс снялась без бюстгальтера на обложку французского глянца
Британская супермодель Кейт Мосс снялась для обложки юбилейного выпуска Harper's Bazaar France. Она спокойно позировала в роскошном наряде на кресле.
Фотографию выложили в instagram глянца.
Кейт Мосс обнажилась для обложки Harper's Bazaar
Британская супермодель Кейт Мосс снялась для Harper's Bazaar France. Она стала лицом 11-го выпуска журнала, ровно год назад запустившегося во Франции.
"Журнал задувает свою первую свечу в компании Кристин Ангот, Маргарет Квалли, Энн Скотт, Эди Кэмпбелл, Бет Дитто, Марианны Фейтфул и многих других", — написали в instagram глянца.
Стилисты выбрали для звездной манекеницы шубу из искусственного меха и прозрачные черные колготки. Образ выглядит соблазнительным благодаря отсутствию бюстгалтера.
Ранее Мосс появилась в шикарном виде на показе Saint Laurent.
Ее дочь снялась для известного журнала в очень необычном образе.
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