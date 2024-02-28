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Екстравагантна Кейт Мосс знялась без бюстгальтера на обкладинку французького глянцю

28 лютого 2024 20:37
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Екстравагантна Кейт Мосс знялась без бюстгальтера на обкладинку французького глянцю
Кейт Мосс для Harper’s Bazaar France. Фото: Harper’s Bazaar France
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Британська супермодель Кейт Мосс знялась для обкладинки ювілейного випуску Harper’s Bazaar France. Вона розслаблено позувала у розкішному вбранні на кріслі.

Світлину виклали в instagram глянцю.

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Кейт Мосс оголилась для обкладинки Harper’s Bazaar

Британська супермодель Кейт Мосс знялась для Harper’s Bazaar France. Вона стала обличчям 11-го випуску журналу, який рівно рік тому запустився у Франції. 

"Журнал задуває свою першу свічку в компанії Крістін Ангот, Маргарет Кваллі, Енн Скотт, Еді Кемпбелл, Бет Дітто, Маріанни Фейтфул та багатьох інших", — написали в instagram глянцю.

Стилісти обрали для зіркової манекениці шубу зі штучного хутра та прозорі чорні колготи. Образ має спокусливий вигляд завдяки відсутності бюстгалтеру.

Раніше Мосс з'явилась у шикарному образі на показі Saint Laurent.

Також її донька знялась для відомого журналу у дуже незвичайному образі.

мода
модель
закордонні зірки
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глянець

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