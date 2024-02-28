Екстравагантна Кейт Мосс знялась без бюстгальтера на обкладинку французького глянцю

Кейт Мосс для Harper’s Bazaar France. Фото: Harper’s Bazaar France

Британська супермодель Кейт Мосс знялась для обкладинки ювілейного випуску Harper’s Bazaar France. Вона розслаблено позувала у розкішному вбранні на кріслі.

Світлину виклали в instagram глянцю.

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Британська супермодель Кейт Мосс знялась для Harper’s Bazaar France. Вона стала обличчям 11-го випуску журналу, який рівно рік тому запустився у Франції.

"Журнал задуває свою першу свічку в компанії Крістін Ангот, Маргарет Кваллі, Енн Скотт, Еді Кемпбелл, Бет Дітто, Маріанни Фейтфул та багатьох інших", — написали в instagram глянцю.

Стилісти обрали для зіркової манекениці шубу зі штучного хутра та прозорі чорні колготи. Образ має спокусливий вигляд завдяки відсутності бюстгалтеру.

Раніше Мосс з'явилась у шикарному образі на показі Saint Laurent.

Також її донька знялась для відомого журналу у дуже незвичайному образі.