Жена Виктора Павлика вспомнила историю знакомства с певцом
Блогер и жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова поделилась с поклонниками архивными фото и воспоминаниями. Она рассказала об истории их любви.
Об этом она сообщила на своей странице Instagram.
Жена Виктора Павлика была поклонницей его творчества
Блогер Екатерина Репьяхова активно общается со своей аудиторией и дала возможность своим подписчикам задать интересующие их вопросы.
Поклонники спросили её о том, как она впервые встретилась с мужем, певцом Виктором Павликом.
Репьяхова опубликовала их с любимым первое фото, сделанное еще в далеком 2015 году, после выступления певца в Николаеве.
Она призналась, что попала на концерт не случайно, а очень любила песни Павлика.
Блогерка рассказала, что их свела судьба, ведь в тот вечер они поселились в соседних гостиничных номерах и случайно встретились после концерта.
"Любила творчество Виктора Павлика всю жизнь. Приехала к нему на концерт в Николаев. Подарила огромный букет цветов. А потом после концерта случайно встретила его в своем отеле, в котором жил и он. Через дверь", — призналась Репьяхова.
У пары влюбленных очень большая разница в возрасте, которая составляет почти 30 лет. Сейчас Екатерине 29 лет, а певцу - 58 лет. Похоже, что этот факт не мешает счастливым отношениям, ведь их брак длится уже более трех лет.
Напомним, Репяхова рассказывала о проблемах со здоровьем.
Ранее жена Виктора Павлика призналась, что имеет отношения с отцом.
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