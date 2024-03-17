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Жена Виктора Павлика вспомнила историю знакомства с певцом

17 марта 2024 12:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Жена Виктора Павлика вспомнила историю знакомства с певцом
Певец Виктор Павлик с женой Екатериной Репьяховой. Фото: instagram.com/repyahovakate
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Блогер и жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова поделилась с поклонниками архивными фото и воспоминаниями. Она рассказала об истории их любви.

Об этом она сообщила на своей странице Instagram.

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Блогер Екатерина Репьяхова активно общается со своей аудиторией и дала возможность своим подписчикам задать интересующие их вопросы.

Поклонники спросили её о том, как она впервые встретилась с мужем, певцом Виктором Павликом.

Репьяхова опубликовала их с любимым первое фото, сделанное еще в далеком 2015 году, после выступления певца в Николаеве.

Она призналась, что попала на концерт не случайно, а очень любила песни Павлика.

Блогерка рассказала, что их свела судьба, ведь в тот вечер они поселились в соседних гостиничных номерах и случайно встретились после концерта.

Жена Виктора Павлика вспомнила историю знакомства с певцом - фото 1
Блоггерша Екатерина Репьяхова с певцом Виктором Павликом. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Любила творчество Виктора Павлика всю жизнь. Приехала к нему на концерт в Николаев. Подарила огромный букет цветов. А потом после концерта случайно встретила его в своем отеле, в котором жил и он. Через дверь", — призналась Репьяхова.

У пары влюбленных очень большая разница в возрасте, которая составляет почти 30 лет. Сейчас Екатерине 29 лет, а певцу - 58 лет. Похоже, что этот факт не мешает счастливым отношениям, ведь их брак длится уже более трех лет.

Напомним, Репяхова рассказывала о проблемах со здоровьем.

Ранее жена Виктора Павлика призналась, что имеет отношения с отцом.

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