Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Дружина Віктора Павліка пригадала історію знайомства зі співаком arrow

Дружина Віктора Павліка пригадала історію знайомства зі співаком

17 березня 2024 12:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дружина Віктора Павліка пригадала історію знайомства зі співаком
Співак Віктор Павлік з дружиною Катериною Реп'яховою. Фото: instagram.com/repyahovakate
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Блогерка та дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася із шанувальниками архівними фото та спогадами. Вона розповіла про історію їх кохання.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Дружина Віктора Павліка була шанувальницею його творчості

Блогерка Катерина Реп'яхова активно спілкується зі своєю аудиторією та дала можливість своїм підписникам поставити питання, які їх цікавлять.

Шанувальники запитали в неї про те, як вона вперше зустрілась із її чоловіком, співаком Віктором Павліком.

Реп'яхова опублікувала їх з коханим перше фото, яке було зроблене ще у далекому 2015 році, після виступу співака у Миколаєві.

Вона зізналась, що потрапила на концерт не випадково, а дуже любила пісні Павліка.

Блогерка розповіла, що їх звела сама доля, адже в той вечір вони поселились у сусідніх готельних номерах та випадково зустрілись після концерту.

Дружина Віктора Павліка пригадала історію знайомства зі співаком - фото 1
Блогерка Катерина Реп'яхова зі співаком Віктором Павліком. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Любила творчість Віктора Павліка все життя. Приїхала до нього на концерт в Миколаїв. Подарувала величезний букет квітів. А потім після концерту випадково зустріла його в своєму готелі, в якому жив і він. Через двері", — зізналась Реп'яхова.

У пари закоханих дуже велика різниця у віці, яка складає майже 30 років. Зараз Катерині 29 років, а співаку — 58 років. Схоже, що цей факт не заважає щасливим стосункам, адже їх шлюб триває вже більше трьох років.

Нагадаємо, Репяхова розповідала про проблеми зі здоров'ям.

Раніше дружина Віктора Павліка зізналася, які має стосунки з батьком.

шлюб
концерт
Віктор Павлик
Катерина Репяхова
відносини
знайомства
кохання
Катя Репяхова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство