Дружина Віктора Павліка пригадала історію знайомства зі співаком

Співак Віктор Павлік з дружиною Катериною Реп'яховою. Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка та дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася із шанувальниками архівними фото та спогадами. Вона розповіла про історію їх кохання.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Дружина Віктора Павліка була шанувальницею його творчості

Блогерка Катерина Реп'яхова активно спілкується зі своєю аудиторією та дала можливість своїм підписникам поставити питання, які їх цікавлять.

Шанувальники запитали в неї про те, як вона вперше зустрілась із її чоловіком, співаком Віктором Павліком.

Реп'яхова опублікувала їх з коханим перше фото, яке було зроблене ще у далекому 2015 році, після виступу співака у Миколаєві.

Вона зізналась, що потрапила на концерт не випадково, а дуже любила пісні Павліка.

Блогерка розповіла, що їх звела сама доля, адже в той вечір вони поселились у сусідніх готельних номерах та випадково зустрілись після концерту.

Блогерка Катерина Реп'яхова зі співаком Віктором Павліком. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Любила творчість Віктора Павліка все життя. Приїхала до нього на концерт в Миколаїв. Подарувала величезний букет квітів. А потім після концерту випадково зустріла його в своєму готелі, в якому жив і він. Через двері", — зізналась Реп'яхова.

У пари закоханих дуже велика різниця у віці, яка складає майже 30 років. Зараз Катерині 29 років, а співаку — 58 років. Схоже, що цей факт не заважає щасливим стосункам, адже їх шлюб триває вже більше трьох років.

Нагадаємо, Репяхова розповідала про проблеми зі здоров'ям.

Раніше дружина Віктора Павліка зізналася, які має стосунки з батьком.