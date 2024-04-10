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Жена Евгения Кота рассказала, что четыре года не могла забеременеть

10 апреля 2024 17:13
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Жена Евгения Кота 4 года не могла забеременеть — что они делали
Танцовщица Наталья Татаринцева на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская танцовщица и жена хореографа Евгения Кота Наталья Татаринцева поделилась самым сокровенным. Возлюбленная украинского режиссера-постановщика честно рассказала, как ей в течение четырех лет не удавалось забеременеть.

Об этом Наталья Татаринцева рассказала на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Как Наталья Татаринцева не могла забеременеть четыре года

Жена украинского хореографа признается, что в течение четырех лет она со своим мужем плодотворно работала над тем, чтобы забеременеть. Наталья вспоминает, как однажды Евгений сказал, что у них обязательно будет ребенок, ведь сейчас есть много разных вариантов стать родителями.

"Четыре года мы как раз работали, с врачами проверялись и пили, и вмешивались, и уколы в живот. Руки опускались раз сто. Когда я в очередной раз плачу от того, что не удалось, и прихожу к Жене, он говорит: "У нас столько вариантов иметь ребенка сегодня. Возьмем ребенка из детского дома, не сможешь сама, решим по-другому". И когда он говорит такие слова, ты думаешь, в чем смысл жизни? Быть вместе, создавать любовь и двигаться вперед", — рассказывает Наталья Татаринцева.

Наталья Татаринцева на интервью
Наталья Татаринцева на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Однажды женщина сделала одну процедуру, которая также является вариантом забеременеть, однако она тоже не помогла. После отдыха Наталья сказала своему любимому, что не хочет больше стимулировать процесс и что будет все так, как должно быть.

"После очередного неудачного раза, когда я приезжаю после инсеминации (процесс подсадки спермы мужа. — Ред.) И я думаю, такой процесс, я так в это верю, и питание, и осторожно к себе. И результаты снова, я начинаю плакать. Я лечу отдыхать, после этого я возвращаюсь и говорю: "Я не хочу стимулировать этот процесс, пусть будет так, как оно должно быть", — также вспоминает жена Евгения Кота.

Что известно об отношениях Евгения Кота и Натальи Татаринцевой

Уже больше пяти лет украинский хореограф Евгений Кот находится в отношениях с танцовщицей Натальей Татаринцевой. Через год после начала отношений они решили пожениться, однако долго не могли иметь детей из-за проблем со здоровьем Натальи, связанных с профессиональным спортом.

Евгений Кот со своей женой Натальей Татаринцевой
Евгений Кот со своей женой Натальей Татаринцевой на фотосессии. Фото: Instagram Натальи Татаринцевой

Однако, в прошлом году пара поделилась радостной новостью, рассказав о том, что Наталья наконец-то беременна. Второго ноября 2023 года танцовщица показала положительный тест на беременность.

Скриншот из Stories Натальи Татаринцевой
Положительный тест на беременность Натальи Татаринцевой. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Напомним, мы писали о том, что жена Евгения Кота показала, как изменилась ее фигура после того, как она забеременела.

Ранее мы рассказывали о том, что хореограф Евгений Кот показал, как родители его жены отреагировали на ее беременность.

Также мы сообщали о том, что Евгений Кот и его супруга Наталья Татаринцева признались, где они планируют рожать.

шоу-бизнес
украинские звезды
Наталья Татаринцева
Евгений Кот

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