Дружина Євгена Кота 4 роки не могла завагітніти — що вони робили

Танцівниця Наталія Татаринцева на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська танцівниця і дружина хореографа Євгена Кота Наталія Татаринцева поділилася найпотаємнішим. Кохана українського режисера-постановника чесно розповіла, як їй протягом чотирьох років не вдавалося завагітніти.

Про це Наталія Татаринцева розповіла на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Як Наталія Татаринцева не могла завагітніти чотири роки

Дружина українського хореографа зізнається, що протягом чотирьох років вона зі своїм чоловіком плідно працювала над тим, щоб завагітніти. Наталія згадує, як одного разу Євген сказав, що в них обов’язково буде дитина, адже зараз є багато різних варіантів стати батьками.

"Чотири роки ми саме працювали, з лікарями перевірялися і пили, і втручалися, і уколи в живіт. Руки опускалися разів сто. Коли я вкотре плачу від того, що не вдалося, і приходжу до Жені, він каже: "У нас стільки варіантів мати дитину сьогодні. Візьмемо дитинку з дитячого будинку, не зможеш сама, вирішимо по-іншому". І коли він каже такі слова, ти думаєш, у чому сенс життя? Бути разом, створювати кохання і рухатися вперед", — розповідає Наталія Татаринцева.

Наталія Татаринцева на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Одного разу жінка зробила одну процедуру, яка також є варіантом завагітніти, проте вона також не допомогла. Після відпочинку Наталія сказала своєму коханому, що не хоче більше стимулювати процес і що буде все так, як повинно бути.

"Після чергового невдалого разу, коли я приїжджаю після інсемінації (процес підсадження сперми чоловіка. — Ред.) І я думаю, такий процес, я так в це вірю, і харчування, і обережно до себе. І результати знову, я починаю плакати. Я лечу відпочивати, після цього я повертаюсь і кажу: "Я не хочу стимулювати цей процес, нехай буде так, як воно має бути", — також згадує дружина Євгена Кота.

Що відомо про стосунки Євгена Кота і Наталії Татаринцевої

Вже понад п’ять років український хореограф Євген Кот перебуває у стосунках з танцівницею Наталією Татаринцевою. Через рік після початку стосунків вони вирішили одружитися, проте довго не могли мати дітей через проблеми зі здоров'ям Наталії, пов’язані з професійним спортом.

Євген Кот зі своєю дружиною Наталією Татаринцевою на фотосесії. Фото: Instagram Наталії Татаринцевої

Однак минулого року пара поділилася радісною новиною, розповівши про те, що Наталія нарешті вагітна. Другого листопада 2023 року танцівниця показала позитивний тест на вагітність.

Позитивний тест на вагітність Наталії Татаринцевої. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Євгена Кота показала, як змінилася її фігура після того, як вона завагітніла.

Раніше ми розповідали про те, що хореограф Євген Кот показав, як батьки його дружини відреагували на її вагітність.

Також ми повідомляли про те, що Євген Кот і його дружина Наталія Татаринцева зізналися, де вони планують народжувати.