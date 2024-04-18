Надя Дорофеева презентовала совместный трек с известным блогером и собрала миллионы для ВСУ

Певица Надя Дорофеева и блогер Миша Лебига в клипе на общую песню "А я все плакала". Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась своими успехами. Известная артистка рассказала, сколько ей удалось собрать на благотворительном стриме с блогером Мишей Лебигой, а также призвала украинцев послушать новую песню.

Соответствующим постом Надя Дорофеева поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Стрим Нади Дорофеевой и Миши Лебиги

Популярная украинская певица, которая в прошлом входила в состав группы "Время и Стекло", Надя Дорофеева провела онлайн-стрим вместе с блогером Мишей Лебигой. Они решили собрать деньги в помощь пострадавшим от ракетного удара по Чернигову.

Стрим Нади Дорофеевой и Миши Лебиги. Фото: скриншот из Twitch

Теперь Надя рассказывает, сколько им удалось собрать на этом благотворительном стриме и сколько людей смотрело их прямой эфир. К тому же, она напомнила украинцам, что у нее вышла новая песня, которую она спела с блогером Мишей Лебигой.

"Пять миллионов гривен за полтора часа!!! Мы собрали вчера на благотворительном стриме. А еще с нами в онлайне были 57 тысяч человек — это же целый стадион, представьте!))) Гордимся вами и благодарим всех! Трек и клип "А я все плакала" уже в сети — на всех площадках. Сегодня вместо того, чтобы ср*ться между собой, пойдите послушайте и посмотрите", — написала Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева о стриме с Мишей Лебигой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии под постом Нади Дорофеевой

Люди, которые смотрели стрим певицы и слушали ее новую песню, не смогли пройти мимо и начали оставлять свои комментарии.

Смотрела полностью стрим, а сейчас наслаждаюсь клипом и песней! Надя, ты как всегда невероятна! А работа — разрыв

Эта песня правда показывает Лебиговича, которого мы еще не видели, как говорила Надя. И эта песня, на самом деле, очень важна с очень богатым смыслом, я в восторге, вы невероятны

Надя, ты невероятная! Ты настоящая трендсеттер, потому что всегда решаешься на эксперименты, о которых другие артисты даже подумать не могут. Еще человек с душой и сердцем. Ты — топ

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Общая сумма сбора со стрима составила более шести миллионов гривен. Сбор для "Азова" на FPV-дроны уже закрыт. Половина суммы идет на помощь пострадавшим в Чернигове, а половина — на покупку дронов для ВСУ.

Сумма, собранная со стрима Нади Дорофеевой и Миши Лебиги. Фото: Telegram Миши Лебиги

Сбор на FPV-дроны для "Азова". Фото: Telegram Миши Лебиги

Новая песня Нади Дорофеевой

Недавно у украинской певицы вышла новая песня под названием "А я все плакала", которую она неожиданно спела вместе с известным блогером Мишей Лебигой. Позже вышел и клип на эту композицию, собравший более 135 тысяч просмотров за несколько часов.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Надя Дорофеева показала себя на митинге в Киеве.

Ранее мы рассказывали о том, что известная артистка Надя Дорофеева сравнила, какой она была в начале войны и какая она сейчас.

Также мы сообщали о том, что украинская артистка Надя Дорофеева показала себя на соблазнительной фотосессии.