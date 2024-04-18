Надя Дорофєєва презентувала спільний трек з відомим блогером і зібрала мільйони для ЗСУ

Співачка Надя Дорофєєва і блогер Міша Лебіга у кліпі на спільну пісню "А я все плакала". Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Українська співачка і колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася власними успіхами. Відома артистка розповіла, скільки їй вдалося зібрати на благодійному стримі з блогером Мішею Лебігою, а також закликала українців послухати її нову пісню.

Відповідним дописом Надя Дорофєєва поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Стрим Наді Дорофєєвої і Міши Лебіги

Популярна українська співачка, яка у минулому входила до складу гурту "Время и Стекло", Надя Дорофєєва провела онлайн-стрим разом з блогером Мішею Лебігою. Вони вирішили зібрати гроші на допомогу постраждалим від ракетного удару по Чернігову.

Стрім Наді Дорофєєвої і Міші Лебіги. Фото: скриншот з Twitch

Тепер Надя розповідає, скільки їм вдалося зібрати на цьому благодійному стримі і скільки людей дивилося їхній прямий ефір. До того ж вона нагадала українцям, що в неї вийшла нова пісня, яку вона заспівала з блогером Мішею Лебігою.

"П’ять мільйонів гривень за півтори години!!! Ми зібрали вчора на благодійному стримі. А ще з нами в онлайні були 57 тисяч людей — це ж цілий стадіон, уявіть!))) Пишаємося вами та дякуємо всім! Трек і кліп "А я все плакала" вже в мережі — на всіх майданчиках. Сьогодні замість того, щоб ср*тися між собою, підіть послухайте та подивіться", — написала Надя Дорофєєва.

Надя Дорофеева про стрим з Мішею Лебігою. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі під дописом Наді Дорофєєвої

Люди, які дивилися стрим співачки і слухали її нову пісню, не змогли пройти повз і почали залишати свої коментарі.

Дивилася повністю стрим, а зараз насолоджуюся кліпом та піснею! Надя, ти як завжди неймовірна! А робота — розрив

Ця пісня правда показує Лебіговича, якого ми ще не бачили, як говорила Надя. І ця пісня насправді дуже важлива з дуже багатим сенсом, я в захваті, ви неймовірні

Надя, ти неймовірна! Ти справжня трендсеттерка, бо завжди наважуєшся на експерименти, про які інші артисти навіть помислити не можуть. Ще й людина з душею та серцем. Ти — топ

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Загальна сума збору зі стриму склала понад шість мільйонів гривень. Збір для "Азову" на FPV-дрони вже закрито. Половина суми йде на допомогу постраждалим у Чернігові, а половина — на купівлю дронів для ЗСУ.

Сума, зібрана зі стриму Наді Дорофєєвої і Міши Лебіги. Фото: Telegram Міші Лебіги

Збір на FPV-дрони для "Азову". Фото: Telegram Міші Лебіги

Нова пісня Наді Дорофєєвої

Нещодавно в української співачки вийшла нова пісня під назвою "А я все плакала", яку вона несподівано заспівала разом з відомим блогером Мішею Лебігою. Пізніше вийшов і кліп на цю композицію, який зібрав понад 135 тисяч переглядів за декілька годин.

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