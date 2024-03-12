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Демин раскрыл интересные факты о фильме "20 дней в Мариуполе"

12 марта 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Интересные факты о фильме 20 дней в Мариуполе, который получил Оскар
Сцена из фильма "20 дней в Мариуполе", который получил "Оскар". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский телеведущий и блогер Слава Демин раскрыл интересные факты о фильме "20 дней в Мариуполе", который недавно получил премию "Оскар". В частности, ведущий, который активно обсуждает актуальные темы шоу-бизнеса, раскрыл всю правду о съемках этой ленты.

Об интересных фактах из фильма Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Интересные факты из фильма "20 дней в Мариуполе"

Известный телеведущий рассказал о сюжете фильма "20 дней в Мариуполе" и о съемочной группе, которая приняла участие в создании этой ленты. В частности, он отметил, что журналисты, снимавшие кадры с жизни в Мариуполе, стали единственными, кто документировал начало полномасштабного вторжения в городе.

Кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"
Кадр из фильма "20 дней в Мариуполе". Фото: The Times

"Этот фильм — это реальные кадры из жизни в Мариуполе. Снимали его три журналиста, которые стали единственной командой СМИ, которая документировала начало войны в оккупированном Мариуполе. Режиссер и фотограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка, продюсер и журналист Василиса Степаненко. Они попали в ловушку в окруженном российскими оккупантами Мариуполе в 2022 году. Не рассчитывая на эвакуацию, они продолжали фиксировать на камеру преступления россиян", — рассказал Слава Демин.

К тому же, по словам блогера, примерно 10% кадров, которые удалось снять журналистам, отправили с единственного места в Мариуполе, а вот все остальные смогли отправить по гуманитарному коридору. Также Слава Демин добавил, что только за первые выходные после премьеры фильму удалось собрать более полумиллиона гривен.

"Около 10% отснятых материалов документалистам удалось отправить с единственной точки в городе, где был сигнал мобильной связи. Все остальные материалы они смогли отправить по гуманитарному коридору. А фильм начали показывать в украинских кинотеатрах 31 августа, и уже тогда в первые выходные он собрал более 500 тысяч гривен", — также добавил украинский телеведущий.

Получение "Оскара" фильмом "20 дней в Мариуполе"

Недавно состоялась международная премия "Оскар", номинантами которой стали сразу несколько фильмов, в частности, фильм "20 дней в Мариуполе". Украинская картина впервые в истории независимой страны смогла получить премию за "Лучший полнометражный документальный фильм". Поэтому этот момент смело можно называть историческим.

@weukrainetv

💔 Я бы хотел, чтобы этого фильма не было. Отдал эту награду за то, чтобы россия не убивала моих земляков — режиссер оскароносного фильма «20 дней в Мариуполе» Мстислав Чернов #оскар #лучший фильм

♬ оригинальный звук - Мы - Украина

Напомним, мы писали о том, что украинский фильм "20 дней в Мариуполе" одержал победу на премии Гильдии режиссеров Америки.

Ранее мы рассказывали о том, что фильм "20 дней в Мариуполе" попал в лонглист британской премии BAFTA.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "Оскар" фильма "20 дней в Мариуполе".

Оскар
шоу-бизнес
Слава Демин
20 дней в Мариуполе

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