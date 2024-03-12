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Дьомін розкрив цікаві факти про фільм "20 днів у Маріуполі"

12 березня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Цікаві факти про фільм 20 днів у Маріуполі, який отримав Оскар
Сцена з фільму "20 днів у Маріуполі", який отримав "Оскар". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український телеведучий і блогер Слава Дьомін розкрив цікаві факти про фільм "20 днів у Маріуполі", який нещодавно отримав премію "Оскар". Зокрема, ведучий, який активно обговорює актуальні теми шоу-бізнесу, розкрив усю правду про зйомки цієї стрічки.

Про цікаві факти з фільму Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Цікаві факти з фільму "20 днів у Маріуполі"

Відомий телеведучий розповів про сюжет фільму "20 днів у Маріуполі" і про знімальну групу, яка долучилася до створення цієї стрічки. Зокрема, він зазначив, що журналісти, які знімали кадри з життя в Маріуполі, стали єдиними, хто документував початок повномасштабного вторгнення у місті.

Кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"
Кадр з фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: The Times

"Цей фільм — це реальні кадри з життя в Маріуполі. Знімали його три журналісти, які стали єдиною командою ЗМІ, яка документувала початок війни в окупованому Маріуполі. Режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка, продюсерка і журналістка Василіса Степаненко. Вони потрапили в пастку в оточеному російськими окупантами Маріуполі в 2022 році. Не розраховуючи на евакуацію, вони продовжували фіксувати на камеру злочини росіян", — розповів Слава Дьомін.

До того ж, за словами блогера, приблизно 10% кадрів, які вдалося відзняти журналістам, відправили з єдиного місця в Маріуполі, а ось всі інші змогли надіслати гуманітарним коридором. Також Слава Дьомін додав, що лише за перші вихідні після прем’єри фільму вдалося зібрати понад півмільйона гривень. 

"Близько 10% відзнятих матеріалів документалістам вдалося відправити з єдиної точки в місті, де був сигнал мобільного зв’язку. Всі інші матеріали вони змогли відправити гуманітарним коридором. А фільм почали показувати в українських кінотеатрах 31 серпня, і вже тоді за перші вихідні він зібрав понад 500 тисяч гривень", — також додав український телеведучий.

Отримання "Оскару" фільмом "20 днів у Маріуполі"

Нещодавно відбулася міжнародна премія "Оскар", номінантами якої стало одразу декілька фільмів, зокрема стрічка "20 днів у Маріуполі". Українська картина вперше в історії незалежної країни змогла отримати премію за "Найкращий повнометражний документальний фільм". Тому цей момент сміливо можна називати історичним.

@weukrainetv

💔 Я хотів би, щоб цього фільму не було. Віддав цю нагороду за те, щоб росія не вбивала моїх земляків, — режисер оскароносного фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов #оскар #найкращийфільм #маріуполь #чернов

♬ оригинальный звук - Ми - Україна

Нагадаємо, ми писали про те, що український фільм "20 днів у Маріуполі" здобув перемогу на премії Гільдії режисерів Америки.

Раніше ми розповідали про те, що фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив до лонглиста британської премії BAFTA.

Також ми повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський прокоментував "Оскар" фільму "20 днів у Маріуполі".

Оскар
шоу-бізнес
Слава Дьомін
20 днів у Маріуполі

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