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Дмитрий Дикусар впервые за два года появился на публике

6 марта 2024 12:33
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дмитрий Дикусар впервые через два года появился на публике
Танцовщик и военный Дмитрий Дикусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Украинский военный и танцовщик Дмитрий Дикусар побывал на своем первом от начала полномасштабной войны гражданском мероприятии. Сейчас украинский хореограф находится в рядах ВСУ.

Фото с первого выхода в свет Дикусар показал на своей странице в Instagram.

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Танцовщик пришел на пресс-конференцию УВЛ (Украинской Лиги Ветеранов), которая создает реабилитационные центры для военных. Именно там и была сделана фотография, которой Дикусар поделился в соцсети.

 

Танцовщик и военный Дмитрий Дикусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/
Танцовщик и военный Дмитрий Дикусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

"Сегодня два года как я полностью перешел на "военные рельсы". Думал ли я тогда, что война так затянется? Нет! Сожалею ли я о своем выборе? Тоже, нет! Бесспорно, накопилась усталость, иногда сдают немного нервы, но воспоминания о погибших товарищах и вера в победу добра над злом, дает толчок двигаться и не останавливаться. Война очень изменилась, мы тоже не остаемся какими были... "Постоянные изменения — тактика, которую не победить", где-то я услышал недавно", — говорит танцовщик.

Военный призвал украинцев не вестись на "дешевые" манипуляции, которые намерены нас разъединить и ослабить.

"Лучше помолимся за пленных, раненых и почтим павших героев! И продолжим работать! Как всегда, обнял! PS В последнее время не хватает любимого дела, но в определенные моменты командир говорит мне: "танцуй, танцор!" и я "танцую", — комментирует Дикусар.

Напомним, украинский певец Виталий Козловский рассказал, как помогает ВСУ. Ранее Козловский представил песню в честь украинских воинов.

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Дмитрий Дикусар

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