Дмитро Дикусар вперше за два роки з'явився на публіці

Танцівник та військовий Дмитро Дікусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

Український військовий і танцівник Дмитро Дікусар побував на своєму першому від початку повномасштабної війни цивільний захід. Зараз український хореограф перебуває у лавах ЗСУ.

Фото з першого виходу у світ Дікусар показав на своїй сторінці в Instagram.

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Танцівник прийшов на прес-конференцію УВЛ (Української Ліги Ветеранів), що утворюють реабілітаційні центри для військових. Саме там і була зроблена світлина, якою Дікусар поділився у соцмережі.

Танцівник та військовий Дмитро Дікусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

"Сьогодні два роки як я повністю перейшов на "військові рейки". Чи думав я тоді, що війна так затягнеться? Ні! Чи жалкую я про свій вибір? Теж, ні! Безперечно, накопичилась втома, іноді здають трохи нерви, але спогади про загиблих товаришів і віра в перемогу добра над злом, дає поштовх рухатись і не зупинятись. Війна дуже змінилась, ми теж не залишаємось попередніми…"Постійні зміни — тактика, яку не перемогти", десь почув я нещодавно", — говорить танцівник.

Військовий закликав українців не вестися на "дешеві" маніпуляції, що мають намір нас роз‘єднати і послабити.

"Краще помолимось за полонених, поранених і вшануємо полеглих героїв! І продовжуємо працювати! Як завжди, обійняв! P.S. Останнім часом не вистачає улюбленої справи, але в певні моменти командир каже мені: "танцуй, танцор!" і я "танцюю", — коментує Дікусар.

Нагадаємо, український співак Віталій Козловський розповів, як допомагає ЗСУ. Раніше Козловський презентував пісню на честь українських воїнів.