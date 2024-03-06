Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Дмитро Дикусар вперше за два роки з'явився на публіці arrow

Дмитро Дикусар вперше за два роки з'явився на публіці

6 березня 2024 12:33
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дмитро Дикусар вперше за два роки з'явився на публіці
Танцівник та військовий Дмитро Дікусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Український військовий і танцівник Дмитро Дікусар побував на своєму першому від початку повномасштабної війни цивільний захід. Зараз український хореограф перебуває у лавах ЗСУ.

Фото з першого виходу у світ Дікусар показав на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Дікусар вперше за два роки побував на цивільному заході

Танцівник прийшов на прес-конференцію УВЛ (Української Ліги Ветеранів), що утворюють реабілітаційні центри для військових. Саме там і була зроблена світлина, якою Дікусар поділився у соцмережі.

 

Танцівник та військовий Дмитро Дікусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/
Танцівник та військовий Дмитро Дікусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

"Сьогодні два роки як я повністю перейшов на "військові рейки". Чи думав я тоді, що війна так затягнеться? Ні! Чи жалкую я про свій вибір? Теж, ні! Безперечно, накопичилась втома, іноді здають трохи нерви, але спогади про загиблих товаришів і віра в перемогу добра над злом, дає поштовх рухатись і не зупинятись. Війна дуже змінилась, ми теж не залишаємось попередніми…"Постійні зміни — тактика, яку не перемогти", десь почув я нещодавно", — говорить танцівник.

Військовий закликав українців не вестися на "дешеві" маніпуляції, що мають намір нас роз‘єднати і послабити.

"Краще помолимось за полонених, поранених і вшануємо полеглих героїв! І продовжуємо працювати! Як завжди, обійняв! P.S. Останнім часом не вистачає улюбленої справи, але в певні моменти командир каже мені: "танцуй, танцор!" і я "танцюю", — коментує Дікусар.

Нагадаємо, український співак Віталій Козловський розповів, як допомагає ЗСУ. Раніше Козловський презентував пісню на честь українських воїнів.

ЗСУ
українські зірки
зірки
Дмитро Дікусар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим