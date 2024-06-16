С Днем отца 2024 — трогательные поздравления в картинках, открытках, проза и стихи

Отец военный обнимает ребенка. Фото: shutterstock.com

В это воскресенье, 16 июня, Украина отмечает важный праздник — День отца. Сегодня эта дата имеет особое значение, ведь большинство пап ради будущего своих детей защищают страну от российских оккупантов. В этот день стоит поздравить теплыми словами и поблагодарить всех пап, дедушек, мужчин и сыновей.

Новини.LIVE подготовил трогательные, искренние и красивые поздравления в стихах, прозе и открытках.

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Поздравление с Днем отца в стихах на украинском языке

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

***

Жити в щасті лиш бажаю,

Буде хай здоровим дух.

Пам’ятай, для мене завжди

Ти найкращий в світі друг!

З Днем батька!

***

Миру, злагоди, здоров’я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

***

Рідний тату, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди й здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

***

Любий тату, здоров'я міцного,

Вірних друзів, та затишку вдома.

Обіймаємо, таточку, любий,

Хай щастить тобі завжди та всюди!

***

Миру, злагоди, здоров’я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

***

За твоєю сильною спиною,

Як за високою стіною!

Тато, ти — опора наша.

Любим тебе до мурашок!

***

Ти — найкращий в світі тато,

в цьому сумнівів нема!

І зі святом татусів вітає,

твоя любляча сім’я!

***

Хай ладяться справи у тебе, татусь,

Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,

Бажаю тобі довгих, світлих років,

Хай лине удача із різних боків,

Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,

Та років до ста молодим залишайся!

***

Таточку любий, рідна людина,

Цінна з тобою кожна хвилина,

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

Буде робота успішна, поважна,

Друзі у хаті гарні та справжні,

Буде кохання у серці велике,

А для онуків будеш як приклад!

День отца 2024 — трогательные поздравления в прозе и пожелания своими словами

Дорогой мой папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Я хочу, чтобы ты знал, для нас ты был и остаешься героем. Ты пример мудрости, уверенности, мужества и чести. Любим тебя безгранично и ценим!

***

Пусть с каждым днем ​​отцовство дарит тебе чувство важности, необходимости, поддержки и любви! С Днем отца!

***

Поздравляю с особым праздником — Днем отца! Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае это счастье! Береги и цени свой статус. Желаю много сил, средств и терпения для исполнения такой почетной роли!

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Папаша, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы здоровье было крепким, а сердце — вечно молодым.

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Папа дорогого поздравляю с Днем отца! Спасибо тебе за мое хорошее воспитание и атмосферу любви, в которой я воспитывалась всю мою жизнь. Быть твоей дочерью — настоящее счастье!

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Родной, искренне желаю тебе исполнения всех твоих желаний, серьезных целей, как можно больше радостных мгновений и самого крепкого здоровья, которое будет с тобой всю жизнь. С Днем отца!

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Прекрасного папу поздравляю с Днем отца, будь всегда счастливым и радуйся жизни, будь всегда такой, какой ты являешься: добрым, чутким, заботливым и праведным!

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Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров!

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Будь здоровым, мудрым, крепким, сильным, смелым, уверенным в завтрашнем дне. Оставайся такой же надежной опорой для семьи. С Днем отца!

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Поздравляю тебя с днем ​​отца, хочу пожелать тебе здоровья и счастья. Пусть дети радуют тебя, и что бы ты гордился ими, будь им верным другом и в ответ получи от них любовь, преданность и взаимопонимание!

С Днем отца 16 июня — красивые открытки к празднику

Поздравление с Днем отца в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем отца в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем отца в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем отца в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем отца в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем отца в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем отца в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем отца в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем отца 2024

Ранее мы писали, как появился День отца в Украине и какие традиции есть в праздник.

Напомним, мы рассказывали, какие существуют традиции на праздник Ивана Купала.

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