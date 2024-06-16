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День отца 2024 — лучшие пожелания для папы в прозе, стихах и открытках

16 июня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем отца 2024 — трогательные поздравления в картинках, открытках, проза и стихи
Отец военный обнимает ребенка. Фото: shutterstock.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В это воскресенье, 16 июня, Украина отмечает важный праздник — День отца. Сегодня эта дата имеет особое значение, ведь большинство пап ради будущего своих детей защищают страну от российских оккупантов. В этот день стоит поздравить теплыми словами и поблагодарить всех пап, дедушек, мужчин и сыновей.

Новини.LIVE подготовил трогательные, искренние и красивые поздравления в стихах, прозе и открытках.

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Поздравление с Днем отца в стихах на украинском языке

В день святковий цей, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде хай міцним здоров’я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло!

***

Жити в щасті лиш бажаю,
Буде хай здоровим дух.
Пам’ятай, для мене завжди
Ти найкращий в світі друг!
З Днем батька!

***

Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.

***

Рідний тату, шлю свої вітання
В цей єдиний неповторний день!
Зичу я удачі та кохання,
Щастя й радості, достатку і натхнень!
Будь міцним ти завжди й здоровим,
Будь веселим. І нехай Господь
Кожен день твій зробить кольоровим.
Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

***

Любий тату, здоров'я міцного,
Вірних друзів, та затишку вдома.
Обіймаємо, таточку, любий,
Хай щастить тобі завжди та всюди!

***

Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.

***

За твоєю сильною спиною,
Як за високою стіною!
Тато, ти — опора наша.
Любим тебе до мурашок!

***

Ти — найкращий в світі тато,
в цьому сумнівів нема!
І зі святом татусів вітає,
твоя любляча сім’я!

***

Хай ладяться справи у тебе, татусь,
Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,
Бажаю тобі довгих, світлих років,
Хай лине удача із різних боків,
Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,
Та років до ста молодим залишайся!

***

Таточку любий, рідна людина,
Цінна з тобою кожна хвилина,
Щастя велике, що маю тебе,
Хай тебе успіх великий знайде!
Буде робота успішна, поважна,
Друзі у хаті гарні та справжні,
Буде кохання у серці велике,
А для онуків будеш як приклад!

День отца 2024 — трогательные поздравления в прозе и пожелания своими словами

Дорогой мой папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Я хочу, чтобы ты знал, для нас ты был и остаешься героем. Ты пример мудрости, уверенности, мужества и чести. Любим тебя безгранично и ценим!

***

Пусть с каждым днем ​​отцовство дарит тебе чувство важности, необходимости, поддержки и любви! С Днем отца!

***

Поздравляю с особым праздником — Днем отца! Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае это счастье! Береги и цени свой статус. Желаю много сил, средств и терпения для исполнения такой почетной роли!

***

Папаша, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы здоровье было крепким, а сердце — вечно молодым.

***

Папа дорогого поздравляю с Днем отца! Спасибо тебе за мое хорошее воспитание и атмосферу любви, в которой я воспитывалась всю мою жизнь. Быть твоей дочерью — настоящее счастье!

***

Родной, искренне желаю тебе исполнения всех твоих желаний, серьезных целей, как можно больше радостных мгновений и самого крепкого здоровья, которое будет с тобой всю жизнь. С Днем отца!

***

Прекрасного папу поздравляю с Днем отца, будь всегда счастливым и радуйся жизни, будь всегда такой, какой ты являешься: добрым, чутким, заботливым и праведным!

***

Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров!

***

Будь здоровым, мудрым, крепким, сильным, смелым, уверенным в завтрашнем дне. Оставайся такой же надежной опорой для семьи. С Днем отца!

***

Поздравляю тебя с днем ​​отца, хочу пожелать тебе здоровья и счастья. Пусть дети радуют тебя, и что бы ты гордился ими, будь им верным другом и в ответ получи от них любовь, преданность и взаимопонимание!

С Днем отца 16 июня — красивые открытки к празднику

С Днем отца 16 июня — красивые открытки к празднику
Поздравление с Днем отца в 2024 году. Фото: Новини.LIVE
С Днем отца 16 июня — открытки
Поздравление с Днем отца в 2024 году. Фото: Новини.LIVE
День отца 2024 — трогательные поздравления в открытках
Поздравление с Днем отца в 2024 году. Фото: Новини.LIVE
День отца 2024 — трогательные поздравления
Поздравление с Днем отца в 2024 году. Фото: Новини.LIVE
День отца 2024 — лучшие пожелания
Поздравление с Днем отца в 2024 году. Фото: Новини.LIVE
С Днем отца 2024 — трогательные поздравления в картинках
Поздравление с Днем отца в 2024 году. Фото: Новини.LIVE
С Днем отца 2024 — трогательные поздравления
Поздравление с Днем отца в 2024 году. Фото: Новини.LIVE
С Днем отца 2024 — картинки.
Поздравление с Днем отца в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем отца 2024

 

 

 

 

Ранее мы писали, как появился День отца в Украине и какие традиции есть в праздник.

Напомним, мы рассказывали, какие существуют традиции на праздник Ивана Купала.

Также рекомендуем узнать, когда отмечаем Рождество Ивана Предтечи в 2024 году.

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