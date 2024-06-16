С Днем отца 2024 — трогательные поздравления в картинках, открытках, проза и стихи

День отца 2024 — лучшие пожелания для папы в прозе, стихах и открытках
В это воскресенье, 16 июня, Украина отмечает важный праздник — День отца. Сегодня эта дата имеет особое значение, ведь большинство пап ради будущего своих детей защищают страну от российских оккупантов. В этот день стоит поздравить теплыми словами и поблагодарить всех пап, дедушек, мужчин и сыновей.
Новини.LIVE подготовил трогательные, искренние и красивые поздравления в стихах, прозе и открытках.
Поздравление с Днем отца в стихах на украинском языке
В день святковий цей, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде хай міцним здоров’я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло!
***
Жити в щасті лиш бажаю,
Буде хай здоровим дух.
Пам’ятай, для мене завжди
Ти найкращий в світі друг!
З Днем батька!
***
Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.
***
Рідний тату, шлю свої вітання
В цей єдиний неповторний день!
Зичу я удачі та кохання,
Щастя й радості, достатку і натхнень!
Будь міцним ти завжди й здоровим,
Будь веселим. І нехай Господь
Кожен день твій зробить кольоровим.
Мир і злагоду в житті своїм знаходь!
***
Любий тату, здоров'я міцного,
Вірних друзів, та затишку вдома.
Обіймаємо, таточку, любий,
Хай щастить тобі завжди та всюди!
***
Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.
***
За твоєю сильною спиною,
Як за високою стіною!
Тато, ти — опора наша.
Любим тебе до мурашок!
***
Ти — найкращий в світі тато,
в цьому сумнівів нема!
І зі святом татусів вітає,
твоя любляча сім’я!
***
Хай ладяться справи у тебе, татусь,
Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,
Бажаю тобі довгих, світлих років,
Хай лине удача із різних боків,
Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,
Та років до ста молодим залишайся!
***
Таточку любий, рідна людина,
Цінна з тобою кожна хвилина,
Щастя велике, що маю тебе,
Хай тебе успіх великий знайде!
Буде робота успішна, поважна,
Друзі у хаті гарні та справжні,
Буде кохання у серці велике,
А для онуків будеш як приклад!
День отца 2024 — трогательные поздравления в прозе и пожелания своими словами
Дорогой мой папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Я хочу, чтобы ты знал, для нас ты был и остаешься героем. Ты пример мудрости, уверенности, мужества и чести. Любим тебя безгранично и ценим!
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Пусть с каждым днем отцовство дарит тебе чувство важности, необходимости, поддержки и любви! С Днем отца!
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Поздравляю с особым праздником — Днем отца! Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае это счастье! Береги и цени свой статус. Желаю много сил, средств и терпения для исполнения такой почетной роли!
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Папаша, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы здоровье было крепким, а сердце — вечно молодым.
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Папа дорогого поздравляю с Днем отца! Спасибо тебе за мое хорошее воспитание и атмосферу любви, в которой я воспитывалась всю мою жизнь. Быть твоей дочерью — настоящее счастье!
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Родной, искренне желаю тебе исполнения всех твоих желаний, серьезных целей, как можно больше радостных мгновений и самого крепкого здоровья, которое будет с тобой всю жизнь. С Днем отца!
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Прекрасного папу поздравляю с Днем отца, будь всегда счастливым и радуйся жизни, будь всегда такой, какой ты являешься: добрым, чутким, заботливым и праведным!
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Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров!
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Будь здоровым, мудрым, крепким, сильным, смелым, уверенным в завтрашнем дне. Оставайся такой же надежной опорой для семьи. С Днем отца!
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Поздравляю тебя с днем отца, хочу пожелать тебе здоровья и счастья. Пусть дети радуют тебя, и что бы ты гордился ими, будь им верным другом и в ответ получи от них любовь, преданность и взаимопонимание!
С Днем отца 16 июня — красивые открытки к празднику
Видеопоздравления с Днем отца 2024
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