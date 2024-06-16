З Днем батька 2024 — зворушливі привітання у картинках, листівках, проза і вірші

Батько військовий обіймає дитину. Фото: shutterstock.com

У цю неділю, 16 червня, Україна відзначає важливе свято — День батька. Сьогодні ця дата має особливе значення, адже більшість татусів заради майбутнього своїх дітей захищають країну від російських окупантів. Цього дня варто привітати теплими словами та подякувати усім татам, дідусям, чоловікам та синам.

Новини.LIVE підготував зворушливі, щирі та красиві привітання у віршах, прозі та листівках.

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Привітання з Днем батька у віршах українською мовою

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

***

Жити в щасті лиш бажаю,

Буде хай здоровим дух.

Пам’ятай, для мене завжди

Ти найкращий в світі друг!

З Днем батька!

***

Миру, злагоди, здоров’я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

***

Рідний тату, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди й здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

***

Любий тату, здоров'я міцного,

Вірних друзів, та затишку вдома.

Обіймаємо, таточку, любий,

Хай щастить тобі завжди та всюди!

***

Миру, злагоди, здоров’я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

***

За твоєю сильною спиною,

Як за високою стіною!

Тато, ти — опора наша.

Любим тебе до мурашок!

***

Ти — найкращий в світі тато,

в цьому сумнівів нема!

І зі святом татусів вітає,

твоя любляча сім’я!

***

Хай ладяться справи у тебе, татусь,

Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,

Бажаю тобі довгих, світлих років,

Хай лине удача із різних боків,

Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,

Та років до ста молодим залишайся!

***

Таточку любий, рідна людина,

Цінна з тобою кожна хвилина,

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

Буде робота успішна, поважна,

Друзі у хаті гарні та справжні,

Буде кохання у серці велике,

А для онуків будеш як приклад!

День батька 2024 — зворушливі привітання у прозі та побажання своїми словами

Любий мій татусю, вітаю тебе з Днем батька! Я хочу, щоб ти знав, для нас ти був та залишаєшся героєм. Ти приклад мудрості, впевненості, мужності та честі. Любимо тебе безмежно та цінуємо!

***

Нехай з кожним днем ​​батьківство дарує тобі відчуття важливості, необхідності, підтримки та любові! З Днем батька!

***

Вітаю з особливим святом — Днем батька! Бути батьком це і складно, і радісно, але в будь-якому випадку, це — щастя! Бережи та цінуй свій статус. Бажаю багато сил, коштів та терпіння для виконання такої почесної ролі!

***

Татусю, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб було здоров'я міцним, а серце — вічно молодим.

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Татуся дорогого вітаю з Днем батька! Спасибі тобі за моє хороше виховання та атмосферу любові, в якій я виховувалася все своє життя. Бути твоєю дочкою — справжнє щастя!

***

Рідний, щиро бажаю тобі здійснення усіх твоїх бажань, серйозних цілей, як можна більше радісних миттєвостей і найміцнішого здоров'я, яке буде з тобою все життя. З Днем батька!

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Найчудовішого тата вітаю з Днем батька, будь завжди щасливим і радій життю, будь завжди таким, яким ти є: добрим, чуйним, турботливим і праведним!

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Тато, з Днем батька! Бажаю тобі завжди залишатися таким же міцним і сильним, залишатися надійною опорою для всієї нашої родини. Бажаю, щоб ти був щасливий і здоровий!

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Будь здоровим, мудрим, міцним, сильним, сміливим, впевненим у завтрашньому дні. Залишайся такою ж надійною опорою для сім'ї. З Днем тата!

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Вітаю тебе з днем батька, хочу побажати тобі здоров'я та щастя. Нехай діти тішать тебе, і що б ти пишався ними, будь їм вірним другом і у відповідь отримай від них любов, відданість і взаєморозуміння!

З Днем батька 16 червня — красиві листівки до свята

Привітання з Днем батька 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем батька 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем батька 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем батька 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем батька 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем батька 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем батька 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем батька 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем батька 2024

Раніше ми писали, як з'явився День батька в Україні та які існують традиції на свято.

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