Одежда 80-х, которая снова в моде — что стилисты советуют одевать сегодня

Далекие 80-е возвращаются — какие вещи тех времен снова в моде
Высокая талия, "варенки", огромные серьги и яркие украшения для волос — все это было модным в далекие 80-е и, казалось, что об этих вещах больше никогда не будут вспоминать. Но нет, стилисты советуют настоящим модницам доставать эту одежду со своего гардероба, поскольку она снова в моде.
Об этом рассказывает BestLife.
Какие вещи 80-х снова в моде
Прямоугольные костюмы
Наряды с юбкой и массивные блейзеры, имеющие подплечники, то модные, то, наоборот, считаются полной безвкусицей. Но в 80-х годах такие костюмы были новаторскими. Популярность такой моды неожиданно возросла, ведь женщины впервые в истории вошли в число сотрудников корпораций.
Джинсы с высокой талией
В далекие 80-е годы настоящие модницы привыкли выбирать деним и стали носить модели с высокой талией. В современное время такие джинсы иногда называют джинсами Mom и они являются очень удобными из-за свободного пространства между ногами. Хотя сейчас джинсы с низкой талией все еще популярны, высокая талия тоже остается модной.
"Вареные" джинсы
В 80-е годы модными были джинсы, у которых были разводы белого цвета, и еще такой стиль начали тогда носить рок-музыканты. В настоящее время такие джинсы можно смело сочетать с классической футболкой белого цвета и с джинсовой курткой.
Резинки для волос ярких оттенков
В моду вернулись яркие резинки для волос, которые были в тренде еще в далекие 80-е годы. Если до этого стилисты пытались спрятать резинки и шпильки, то сейчас они, наоборот, хотят их выделить. Лучше выбирать днем махровые и хлопчатобумажные резинки, а вот вечером следует переходить на атласные и бархатные.
Массивные серьги
Если вы хотите снова носить большие серьги, стилисты советуют вам правильно подбирать их под свое лицо. Изящным чертам лучше подойдут средние серьги, а вот квадратным и круглым — массивные серьги.
Корсетный пояс
Стилисты говорят, что легендарный корсетный пояс 80-х тоже возвращается в моду. Если вы хотите иметь более стройное тело, одевайте этот пояс. Можно его одевать как под хлопчатобумажную майку и джинсы, так и на любимое платье.
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