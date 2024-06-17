Одежда 80-х, которая снова в моде — что стилисты советуют одевать сегодня

Молодая девушка в стиле 80-х. Фото: Pinterest

Высокая талия, "варенки", огромные серьги и яркие украшения для волос — все это было модным в далекие 80-е и, казалось, что об этих вещах больше никогда не будут вспоминать. Но нет, стилисты советуют настоящим модницам доставать эту одежду со своего гардероба, поскольку она снова в моде.

Об этом рассказывает BestLife.

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Прямоугольные костюмы

Наряды с юбкой и массивные блейзеры, имеющие подплечники, то модные, то, наоборот, считаются полной безвкусицей. Но в 80-х годах такие костюмы были новаторскими. Популярность такой моды неожиданно возросла, ведь женщины впервые в истории вошли в число сотрудников корпораций.

Молодая женщина в прямом пиджаке. Фото: UK Models

Джинсы с высокой талией

В далекие 80-е годы настоящие модницы привыкли выбирать деним и стали носить модели с высокой талией. В современное время такие джинсы иногда называют джинсами Mom и они являются очень удобными из-за свободного пространства между ногами. Хотя сейчас джинсы с низкой талией все еще популярны, высокая талия тоже остается модной.

Девушка в джинсах с высокой талией. Фото: Pinterest

"Вареные" джинсы

В 80-е годы модными были джинсы, у которых были разводы белого цвета, и еще такой стиль начали тогда носить рок-музыканты. В настоящее время такие джинсы можно смело сочетать с классической футболкой белого цвета и с джинсовой курткой.

Девушка в "вареных" джинсах 80-х. Фото: ELLE

Резинки для волос ярких оттенков

В моду вернулись яркие резинки для волос, которые были в тренде еще в далекие 80-е годы. Если до этого стилисты пытались спрятать резинки и шпильки, то сейчас они, наоборот, хотят их выделить. Лучше выбирать днем махровые и хлопчатобумажные резинки, а вот вечером следует переходить на атласные и бархатные.

Девушка с яркой резинкой на волосах. Фото: Pinterest

Массивные серьги

Если вы хотите снова носить большие серьги, стилисты советуют вам правильно подбирать их под свое лицо. Изящным чертам лучше подойдут средние серьги, а вот квадратным и круглым — массивные серьги.

Девушка с массивными серьгами на ушах. Фото: Pinterest

Корсетный пояс

Стилисты говорят, что легендарный корсетный пояс 80-х тоже возвращается в моду. Если вы хотите иметь более стройное тело, одевайте этот пояс. Можно его одевать как под хлопчатобумажную майку и джинсы, так и на любимое платье.

Корсетный пояс на белой рубашке. Фото: Pinterest

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