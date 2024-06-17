Одяг 80-тих, який знову в моді — що стилісти радять одягати сьогодні

Молода дівчина в стилі 80-тих. Фото: Pinterest

Висока талія, "варенки", величезні сережки і яскраві прикраси для волосся — все це було модним у далекі 80-ті і, здавалося, що про ці речі більше ніколи не будуть згадувати. Але ж ні, стилісти радять справжнім модницям діставати цей одяг зі свого гардеробу, оскільки він знову в моді.

Про це розповідає BestLife.

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Прямокутні костюми

Наряди зі спідницею і масивні блейзери, які мають підплічники, то модні, то, навпаки, вважаються повним несмаком. Але у 80-тих роках такі костюми були новаторськими. Популярність такої моди несподівано зросла, адже жінки вперше в історії увійшли до числа співробітників корпорацій.

Молода жінка у прямому піджаку. Фото: UK Models

Джинси з високою талією

У далекі 80-ті роки справжні модниці звикли обирати денім і почали носити моделі з високою талією. У сучасні часи такі джинси інколи називають джинсами Mom і вони є дуже зручними через вільний простір між ногами. Хоча зараз джинси з низькою талією все ще популярні, висока талія також залишається модною.

Дівчина у джинсах з високою талією. Фото: Pinterest

"Варені" джинси

У 80-ті роки модними були джинси, які мали розводи білого кольору, і ще такий стиль почали тоді носити рок-музиканти. У сучасні часи такі джинси можна сміливо поєднувати з класичною футболкою білого кольору і з джинсовою курткою.

Дівчина у "варених" джинсах 80-тих. Фото: ELLE

Резинки для волосся яскравих відтінків

У моду також повернулися яскраві резинки для волосся, які були в тренді ще в далекі 80-ті роки. Якщо до цього стилісти намагалися заховати резинки і шпильки, то зараз вони, навпаки, хочуть їх виділити. Краще обирати вдень махрові та бавовняні резинки, а ось ввечері варто переходити на атласні та оксамитові.

Дівчина з яскравою резинкою на волоссі. Фото: Pinterest

Масивні сережки

Якщо ви хочете знову носити великі сережки, стилісти радять вам правильно підбирати їх під своє обличчя. Витонченим рисам краще підійдуть середні сережки, а ось квадратним і круглим — масивні сережки.

Дівчина з масивними сережками на вухах. Фото: Pinterest

Корсетний пояс

Стилісти кажуть, що легендарний корсетний пояс 80-тих також повертається в моду. Якщо ви хочете мати більш струнке тіло, одягайте цей пасок. Можна його одягати як під бавовняну майку і джинси, так і на улюблену сукню.

Корсетний пояс на білій сорочці. Фото: Pinterest

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