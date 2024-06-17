Одяг 80-тих, який знову в моді — що стилісти радять одягати сьогодні

Далекі 80-ті повертаються — які речі тих часів знову в моді
Висока талія, "варенки", величезні сережки і яскраві прикраси для волосся — все це було модним у далекі 80-ті і, здавалося, що про ці речі більше ніколи не будуть згадувати. Але ж ні, стилісти радять справжнім модницям діставати цей одяг зі свого гардеробу, оскільки він знову в моді.
Про це розповідає BestLife.
Які речі 80-тих знову в моді
Прямокутні костюми
Наряди зі спідницею і масивні блейзери, які мають підплічники, то модні, то, навпаки, вважаються повним несмаком. Але у 80-тих роках такі костюми були новаторськими. Популярність такої моди несподівано зросла, адже жінки вперше в історії увійшли до числа співробітників корпорацій.
Джинси з високою талією
У далекі 80-ті роки справжні модниці звикли обирати денім і почали носити моделі з високою талією. У сучасні часи такі джинси інколи називають джинсами Mom і вони є дуже зручними через вільний простір між ногами. Хоча зараз джинси з низькою талією все ще популярні, висока талія також залишається модною.
"Варені" джинси
У 80-ті роки модними були джинси, які мали розводи білого кольору, і ще такий стиль почали тоді носити рок-музиканти. У сучасні часи такі джинси можна сміливо поєднувати з класичною футболкою білого кольору і з джинсовою курткою.
Резинки для волосся яскравих відтінків
У моду також повернулися яскраві резинки для волосся, які були в тренді ще в далекі 80-ті роки. Якщо до цього стилісти намагалися заховати резинки і шпильки, то зараз вони, навпаки, хочуть їх виділити. Краще обирати вдень махрові та бавовняні резинки, а ось ввечері варто переходити на атласні та оксамитові.
Масивні сережки
Якщо ви хочете знову носити великі сережки, стилісти радять вам правильно підбирати їх під своє обличчя. Витонченим рисам краще підійдуть середні сережки, а ось квадратним і круглим — масивні сережки.
Корсетний пояс
Стилісти кажуть, що легендарний корсетний пояс 80-тих також повертається в моду. Якщо ви хочете мати більш струнке тіло, одягайте цей пасок. Можна його одягати як під бавовняну майку і джинси, так і на улюблену сукню.
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