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Cardi B устроила горячие танцы в блестящих стрингах и шубе

3 марта 2024 23:43
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Cardi B устроила горячие танцы в блестящих стрингах и шубе
Cardi B в клипе "Like What". Фото: стоп-кадр видео
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Артистка Cardi B представила новый клип на песню "Like What". Она приятно поразила своих поклонников блеском, мехом и пикантными формами.

Клип выложили в YouTube.

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Cardi B засияла в новом клипе "Like What"

Реперка Cardi B порадовала публику свежим клипом, она выпустила песню "Like What". Неожиданным стало то, кто именно был режиссером проекта — ее бывший муж и артист Offset.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cardi B (@iamcardib)

В клипе 31-летняя артистка зажигает танцпол горячими танцами. Она предстает перед фанатами в трех очень обольстительных образах — черный купальник под шикарной шубой, уютный розовый комбинезон и сияющий комплект с необычайно высокими ботфордами.

Cardi B в клипе "Like What". Фото: стоп-кадр видео
Cardi B в клипе "Like What". Фото: стоп-кадр видео
Cardi B в клипе "Like What". Фото: стоп-кадр видео
Cardi B в клипе "Like What". Фото: стоп-кадр видео
Cardi B в клипе "Like What". Фото: стоп-кадр видео
Cardi B в клипе "Like What". Фото: стоп-кадр видео

Фанаты Cardi B ошеломлены от пикантности ее клипа

Поклонники звезды очень одобрительно отозвались о ее новом треке и клипе, и также обрадовались, что именно ее бывший муж режиссировал этот проект.

"Фухххх, какая мода — этого у вас не отнять".

"Одна вещь о Cardi B — каждая песня, которую она пишет, всегда превращается в золото".

"Cardi собирается снова творить историю, как сделала это со своим первым альбомом".

Комментарии о песне "Like What". Фото: instagram.com/iamcardib/
Комментарии о песне "Like What". Фото: instagram.com/iamcardib/

Раньше певица шокировала "дырявым" платьем и цветочными татуировками.

Также она призвала американцев не поддерживать Украину.

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