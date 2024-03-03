Cardi B устроила горячие танцы в блестящих стрингах и шубе
Артистка Cardi B представила новый клип на песню "Like What". Она приятно поразила своих поклонников блеском, мехом и пикантными формами.
Клип выложили в YouTube.
Cardi B засияла в новом клипе "Like What"
Реперка Cardi B порадовала публику свежим клипом, она выпустила песню "Like What". Неожиданным стало то, кто именно был режиссером проекта — ее бывший муж и артист Offset.
В клипе 31-летняя артистка зажигает танцпол горячими танцами. Она предстает перед фанатами в трех очень обольстительных образах — черный купальник под шикарной шубой, уютный розовый комбинезон и сияющий комплект с необычайно высокими ботфордами.
Фанаты Cardi B ошеломлены от пикантности ее клипа
Поклонники звезды очень одобрительно отозвались о ее новом треке и клипе, и также обрадовались, что именно ее бывший муж режиссировал этот проект.
"Фухххх, какая мода — этого у вас не отнять".
"Одна вещь о Cardi B — каждая песня, которую она пишет, всегда превращается в золото".
"Cardi собирается снова творить историю, как сделала это со своим первым альбомом".
Раньше певица шокировала "дырявым" платьем и цветочными татуировками.
Также она призвала американцев не поддерживать Украину.
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