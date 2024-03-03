Cardі B влаштувала гарячі танці у блискучих стрінгах та шубі
Артистка Cardі B представила новий кліп на пісню "Like What". Вона приємно вразила своїх прихильників блиском, хутром і пікантними формами.
Кліп виклали в YouTube.
Cardі B засяяла у новому кліпі "Like What"
Реперка Cardi B потішила публіку свіжим кліпом, вона випустила пісню "Like What". Несподіваним стало те, хто саме був режисером проєкту — її колишній чоловік, артист Offset.
У кліпі 31-річна артистка немов запалює танцпол гарячими танцями. Вона постає перед фанатами у трьох дуже звабливих образах — чорний купальник під шикарною шубою, затишний рожевий комбінезончик і сяючий комплект з надзвичайно високими ботфордами.
Фанати Cardi B приголомшені від пікантності її кліпу
Прихильники зірки дуже схвально відгукнулись про її новий трек та кліп і також вони зраділи, що саме її колишній чоловік режисував цей проєкт.
"Фухххх, яка мода — цього у вас не відняти".
"Одна річ про Cardi B — кожна пісня, яку вона пише, завжди перетворюється на золото".
"Cardi збирається знову творити історію, як зробила це зі своїм першим альбомом".
Раніше співачка шокувала "дірявою" сукнею і квітковими татуюваннями.
Також вона закликала американців не підтримувати Україну.
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