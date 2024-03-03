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Cardі B влаштувала гарячі танці у блискучих стрінгах та шубі

3 березня 2024 23:43
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Cardі B влаштувала гарячі танці у блискучих стрінгах та шубі
Cardі B у кліпі "Like What".Фото: стоп-кадр відео
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Артистка Cardі B представила новий кліп на пісню "Like What". Вона приємно вразила своїх прихильників блиском, хутром і пікантними формами.

Кліп виклали в YouTube.

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Cardі B засяяла у новому кліпі "Like What"

Реперка Cardi B потішила публіку свіжим кліпом, вона випустила пісню "Like What". Несподіваним стало те, хто саме був режисером проєкту — її колишній чоловік, артист Offset.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cardi B (@iamcardib)

У кліпі 31-річна артистка немов запалює танцпол гарячими танцями. Вона постає перед фанатами у трьох дуже звабливих образах — чорний купальник під шикарною шубою, затишний рожевий комбінезончик і сяючий комплект з надзвичайно високими ботфордами. 

Cardі B у кліпі "Like What".Фото: стоп-кадр відео
Cardі B у кліпі "Like What".Фото: стоп-кадр відео
Cardі B у кліпі "Like What".Фото: стоп-кадр відео
Cardі B у кліпі "Like What".Фото: стоп-кадр відео
Cardі B у кліпі "Like What".Фото: стоп-кадр відео
Cardі B у кліпі "Like What".Фото: стоп-кадр відео

Фанати Cardi B приголомшені від пікантності її кліпу

Прихильники зірки дуже схвально відгукнулись про її новий трек та кліп і також вони зраділи, що саме її колишній чоловік режисував цей проєкт. 

"Фухххх, яка мода — цього у вас не відняти".

"Одна річ про Cardi B — кожна пісня, яку вона пише, завжди перетворюється на золото".

"Cardi збирається знову творити історію, як зробила це зі своїм першим альбомом".

Коментарі про пісню "Like What". Фото: instagram.com/iamcardib/
Коментарі про пісню "Like What". Фото: instagram.com/iamcardib/

Раніше співачка шокувала "дірявою" сукнею і квітковими татуюваннями.

Також вона закликала американців не підтримувати Україну.

музика
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репер
закордонні зірки
Cardi B

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