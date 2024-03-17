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Бойфренд Пренткович после скандала с Мальдивами переезжает за границу

17 марта 2024 11:10
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Бойфренд Пренткович после скандала с Мальдивами переезжает за границу
Украинские блогеры Таня Пренткович и Андрей Гонковский. Фото: instagram.com/tanyaprentkovych/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Парень украинского блогера Тани Пренткович Андрей Гонковский, который в январе попал в скандал, связанный с незаконным пересечением государственной границы и поездкой на Мальдивы, сообщил о решении покинуть Украину. Он заявил, что его семье угрожают, а полиция отказывается открывать уголовное дело.

Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

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Гонковский признался, что скандал с Мальдивами существенно повлиял на его жизнь. Блогер уверен, что из его поездки сделали громкое событие только для того, чтобы отвлечь украинцев от более важных проблем и коррупции в стране.

"Я уверен, что моя аудитория видела и понимала, как из моей поездки совершили событие всеукраинского масштаба. Как этой новостью перекрылись коррупционные скандалы и еще определенные события. Как 150 медиа, включая единый марафон, делали это новостью номер один каждый день", — пишет блогер.

Он уверен, что за год в Украине сделал очень много полезного и у него даже исчезло желание покидать нашу страну.

Бойфренд Пренткович после скандала с Мальдивами переезжает за границу - фото 1
Сторез Андрея Гонковского. Фото: instagram.com/gonkovskiy/
Бойфренд Пренткович после скандала с Мальдивами переезжает за границу - фото 2
Сторез Андрея Гонковского. Фото: instagram.com/gonkovskiy/

Гонковский сообщил, что после громкой огласки скандала с Мальдивами, на их семью посыпались угрозы. Он заявил о том, что полиция отказалась открывать уголовное дело, а он переживает за безопасность своей любимой и детей.

Блогер добавил, что его "поразила жестокость и травмированность определенной части общества, не имеющей никакого такта в выражении своих мнений и точек зрения".

Бойфренд Пренткович после скандала с Мальдивами переезжает за границу - фото 3
Сторез Андрея Гонковского. Фото: instagram.com/gonkovskiy/
Бойфренд Пренткович после скандала с Мальдивами переезжает за границу - фото 4
Сторез Андрея Гонковского. Фото: instagram.com/gonkovskiy/

 

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Сторез Андрея Гонковского. Фото: instagram.com/gonkovskiy/

Бойфренд Пренткович сообщил, что больше не может находиться в Украине, ведь переживает за безопасность детей. Он рассказал, что их семья приняла решение переехать за границу.

Напомним, мы ранее писали, что муж блогера Пренткович объяснил, как попал на Мальдивы. Также украинцев безумно возмутил отдых Ксении Мишиной на Бали.

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