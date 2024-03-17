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Бойфренд Пренткович після скандалу із Мальдівами переїжджає за кордон

17 березня 2024 11:10
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Бойфренд Пренткович після скандалу із Мальдівами переїжджає за кордон
Українські блогери Таня Пренткович і Андрій Гонковський. Фото: instagram.com/tanyaprentkovych/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Хлопець української блогерки Тані Пренткович Андрій Гонковський, який у січні втрапив у скандал пов'язаний із незаконними перетином державного кордону та поїздкою на Мальдіви, повідомив про рішення залишити Україну. Він заявив, що його сім'ї погрожують, а поліція відмовляється відкривати кримінальну справу.

Про це він повідомив на своїй сторінці Instagram.

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Гонковський зізнався про те, що скандал із Мальдівами суттєво вплинув на його життя. Блогер впевнений, що з його поїздки зробили гучну подію лише для того, щоб відволікти українців від значно важливіших проблем та корупції в країні.

"Я впевнений, що моя аудиторія бачила і розуміла, як з моєї поїздки зробили подію всеукраїнського масштабу. Як цією новиною перекрились корупційні скандали та ще певні події. Як 150 медіа включно з єдиним марафоном робили це новиною номер один кожного дня", — пише блогер.

Він впевнений, що за рік в Україні зробив дуже багато корисного і в нього навіть зникло бажання залишати нашу країну.

Бойфренд Пренткович після скандалу із Мальдівами переїжджає за кордон - фото 1
Сторіз Андрія Гонковського. Фото:  instagram.com/gonkovskiy/
Бойфренд Пренткович після скандалу із Мальдівами переїжджає за кордон - фото 2
Сторіз Андрія Гонковського. Фото:  instagram.com/gonkovskiy/

Гонковський повідомив, що після гучного розголосу скандалу із Мальдівами на їх родину посипались погрози. Він заявив про те, що поліція відмовилась відкривати кримінальну справу, а він хвилюється за безпеку своєї коханої та дітей.

Блогер додав, що його "вразила жорстокість та травмованість певної частини суспільства, яка не має жодного такту у висловлюванні своїх думок та точок зору".

Бойфренд Пренткович після скандалу із Мальдівами переїжджає за кордон - фото 3
Сторіз Андрія Гонковського. Фото:  instagram.com/gonkovskiy/
Бойфренд Пренткович після скандалу із Мальдівами переїжджає за кордон - фото 4
Сторіз Андрія Гонковського. Фото:  instagram.com/gonkovskiy/

 

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Сторіз Андрія Гонковського. Фото:  instagram.com/gonkovskiy/

Бойфренд Пренткович повідомив про те, що більше не може знаходитись в Україні, адже переживає за безпеку дітей. Він розповів, що їх родина прийняла рішення переїхати за кордон.

Нагадаємо, ми раніше писали, що чоловік блогерки Пренткович пояснив, як потрапив на Мальдіви. Також українців шалено обурив відпочинок Ксенії Мішиної на Балі.

війна
скандал
блогери
Мальдіви
волонтери
українські зірки
закордон

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