Билли Айлиш откровенно рассказала о причинах разрыва отношений с парнем

Певица Билли Айлиш. Фото: instagram.com/billieeilish/

Известная американская певица Билли Айлиш призналась, из-за чего порвала отношения со своим парнем. На такой шаг звезда отважилась после того, как ей приснился британский актер Кристиан Бэйл.

Об этом она рассказала в интервью Амелии Димолденберг.

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Известному американскому актеру Кристиану Бейлу не обязательно играть супергероя на большом экране для того, чтобы спасать жизнь людей. Певица Билли Айлиш призналась, что актер помог ей "прийти в себя".

Исполнительнице приснился сон с "Бэтменом", из-за которого она решила прекратить отношения со своим парнем.

"Несколько лет назад мне приснился сон о Кристиане Бэйле. Это было в маленьком кафе под солнечным светом, и это дало мне понять, что я должна разорвать отношения с моим в то время парнем", — рассказала Айлиш.

Певица Билли Айлиш с бывшим парнем. Фото:

instagram.com/billieeilish/

После этого сна звезда словно "пришла в себя", решила, что ей не нужны отношения именно с этим человеком и приняла решение из них уйти.

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