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Билли Айлиш откровенно рассказала о причинах разрыва отношений с парнем

3 марта 2024 13:49
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Билли Айлиш откровенно рассказала о причинах разрыва отношений с парнем
Певица Билли Айлиш. Фото: instagram.com/billieeilish/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская певица Билли Айлиш призналась, из-за чего порвала отношения со своим парнем. На такой шаг звезда отважилась после того, как ей приснился британский актер Кристиан Бэйл.

Об этом она рассказала в интервью Амелии Димолденберг.

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Posted by BILLIE EILISH (@billieeilish)

Известному американскому актеру Кристиану Бейлу не обязательно играть супергероя на большом экране для того, чтобы спасать жизнь людей. Певица Билли Айлиш призналась, что актер помог ей "прийти в себя".

Исполнительнице приснился сон с "Бэтменом", из-за которого она решила прекратить отношения со своим парнем.

"Несколько лет назад мне приснился сон о Кристиане Бэйле. Это было в маленьком кафе под солнечным светом, и это дало мне понять, что я должна разорвать отношения с моим в то время парнем", — рассказала Айлиш.

Билли Айлиш с парнем
Певица Билли Айлиш с бывшим парнем. Фото:
instagram.com/billieeilish/

После этого сна звезда словно "пришла в себя", решила, что ей не нужны отношения именно с этим человеком и приняла решение из них уйти.

Ранее мы рассказывали о том, что Билли Айлиш посетила премию Grammy-2024 в платье куклы Барби. А также о том, что Билли Айлиш лишилась более 100 тысяч подписчиков.

Билли Айлиш
отношения
Кристиан Бейл
зарубежные звезды
интервью
звездная пара

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