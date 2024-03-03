Біллі Айліш відверто розповіла про причини розриву стосунків із хлопцем

Співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/billieeilish/

Відома американська співачка Біллі Айліш зізналася, через що порвала стосунки зі своїм хлопцем. На такий крок зірка наважилася після того, як їй наснився британський актор Крістіан Бейл.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Амелії Дімолденберг.

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Відомому американському актору Крістіану Бейлу не обов'язково грати супергероя на великому екрані для того, щоб рятувати життя людей. Співачка Біллі Айліш зізналась, що актор допоміг їй "отямитися".

Виконавиці наснився сон із "Бетменом", через який вона вирішила припинити стосунки зі своїм хлопцем.

"Кілька років тому мені наснився сон про Крістіана Бейла. Це було в маленькому кафе під сонячним світлом, і це дало мені зрозуміти, що я повинна розірвати стосунки з моїм на той час хлопцем", — розповіла Айліш.

Співачка Біллі Айліш із колишнім хлопцем. Фото:

instagram.com/billieeilish/

Після цього сну зірка ніби "отямилася", вирішила, що їй не потрібні стосунки саме із цією людиною, і прийняла рішення з них піти.

Раніше ми розповідали про те, що Біллі Айліш завітала на премію Grammy-2024 в сукні ляльки Барбі. А також про те, що Біллі Айліш втратила понад 100 тисяч підписників.