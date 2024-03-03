Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Біллі Айліш відверто розповіла про причини розриву стосунків із хлопцем arrow

Біллі Айліш відверто розповіла про причини розриву стосунків із хлопцем

3 березня 2024 13:49
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Біллі Айліш відверто розповіла про причини розриву стосунків із хлопцем
Співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/billieeilish/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка Біллі Айліш зізналася, через що порвала стосунки зі своїм хлопцем. На такий крок зірка наважилася після того, як їй наснився британський актор Крістіан Бейл.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Амелії Дімолденберг.

Читайте також:

Хто зруйнував стосунки Біллі Айліш

Відомому американському актору Крістіану Бейлу не обов'язково грати супергероя на великому екрані для того, щоб рятувати життя людей. Співачка Біллі Айліш зізналась, що актор допоміг їй "отямитися".

Виконавиці наснився сон із "Бетменом", через який вона вирішила припинити стосунки зі своїм хлопцем.

"Кілька років тому мені наснився сон про Крістіана Бейла. Це було в маленькому кафе під сонячним світлом, і це дало мені зрозуміти, що я повинна розірвати стосунки з моїм на той час хлопцем", — розповіла Айліш.

Біллі Айліш з хлопцем
Співачка Біллі Айліш із колишнім хлопцем. Фото:
instagram.com/billieeilish/

Після цього сну зірка ніби "отямилася", вирішила, що їй не потрібні стосунки саме із цією людиною, і прийняла рішення з них піти.

Раніше ми розповідали про те, що Біллі Айліш завітала на премію Grammy-2024 в сукні ляльки Барбі. А також про те, що Біллі Айліш втратила понад 100 тисяч підписників.

Біллі Айлиш
відносини
Крістіан Бейл
закордонні зірки
інтерв'ю
зіркова пара

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

1 березня 2024

08:21 Жирона продасть Циганкова — куди перейде українець

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року