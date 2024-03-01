Бейонсе с седыми волосами удивила подписчиков

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Очень популярная певица Бейонсе появилась в необычном образе. Она примеряла разные парики для CR Fashion Book.

Фотографии звезда выложила в instagram.

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Культовая американская певица Бейонсе появилась в новых амплуа. Она примеряла седой парик и с ярким макияжем позировала перед камерой для CR Fashion Book.

Также стилисты подобрали для звезды и другие образы — сдержанная брюнетка, любящая греческие украшения и стильная блондинка в джинсовом костюме. Не обошлось и без страсти. Звезда примеряла рыжие волосы и практически только в нижнем белье появилась на фотографиях.

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Поклонники Бейонсе уже побежали к парикмахеру

Подписчики звезды поражены временным изменением имиджа. Это вдохновило их также отважиться на эксперименты.

"Она сделала то, что церковь не смогла — я натурал!"

"Когда завтра увидите меня с этим кефалем, не говорите ничего".

"Я люблю тебя... Да что за стилист надел тебя, мама?"

Комментарии. Фото: instagram.com/beyonce/

Раньше Бейонсе засияла в очень короткой юбке и с большим бриллиантом на шее.

Она также показала, какой люксовый и дорогой самолет приобрела для себя.