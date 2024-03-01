Бейонсе с седыми волосами удивила подписчиков
Очень популярная певица Бейонсе появилась в необычном образе. Она примеряла разные парики для CR Fashion Book.
Фотографии звезда выложила в instagram.
Бейонсе шокировала седыми волосами в 42 года
Культовая американская певица Бейонсе появилась в новых амплуа. Она примеряла седой парик и с ярким макияжем позировала перед камерой для CR Fashion Book.
Также стилисты подобрали для звезды и другие образы — сдержанная брюнетка, любящая греческие украшения и стильная блондинка в джинсовом костюме. Не обошлось и без страсти. Звезда примеряла рыжие волосы и практически только в нижнем белье появилась на фотографиях.
Поклонники Бейонсе уже побежали к парикмахеру
Подписчики звезды поражены временным изменением имиджа. Это вдохновило их также отважиться на эксперименты.
"Она сделала то, что церковь не смогла — я натурал!"
"Когда завтра увидите меня с этим кефалем, не говорите ничего".
"Я люблю тебя... Да что за стилист надел тебя, мама?"
Раньше Бейонсе засияла в очень короткой юбке и с большим бриллиантом на шее.
Она также показала, какой люксовый и дорогой самолет приобрела для себя.
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