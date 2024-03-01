Бейонсе з сивим волоссям здивувала підписників

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Надзвичайно популярна співачка Бейонсе з'явилась у незвичайному образі. Вона приміряла різні перуки для CR Fashion Book.

Світлини зірка виклала в instagram.

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Культова американська співачка Бейонсе з'явилась у нових амплуа. Вона примірялаа сиву перуку та з яскравим макіяжем позувала перед камерою для CR Fashion Book.

Також стилісти підібрали для зірки і інші образи — стримана брюнетка, яка полюбляє грецькі прикраси і стильна білявка у джинсовому костюмі. Не обійшлось і без пристрасті. Зірка приміряла руде волосся і практично лише у спідній білизні з'явилась на світлинах.

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Прихильники Бейонсе вже побігли до перукаря

Підписники зірки вражені тимчасовою зміною іміджу. Це надихнуло їх також наважитись на експерименти.

"Вона зробила те, що церква не змогла — я натурал!"

"Коли завтра побачите мене з цим кефалем, не кажіть нічого".

"Я люблю тебе... Та що за стиліст одягнув тебе, мамо?"

Коментарі. Фото: instagram.com/beyonce/

Раніше Бейонсе засяяла у дуже короткій спідниці та з великим діамантом на шиї.

Також вона показала, який люксовий та дорогий літак придбала для себе.