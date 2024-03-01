Бейонсе з сивим волоссям здивувала підписників
Надзвичайно популярна співачка Бейонсе з'явилась у незвичайному образі. Вона приміряла різні перуки для CR Fashion Book.
Світлини зірка виклала в instagram.
Бейонсе шокувала сивим волоссям у 42 роки
Культова американська співачка Бейонсе з'явилась у нових амплуа. Вона примірялаа сиву перуку та з яскравим макіяжем позувала перед камерою для CR Fashion Book.
Також стилісти підібрали для зірки і інші образи — стримана брюнетка, яка полюбляє грецькі прикраси і стильна білявка у джинсовому костюмі. Не обійшлось і без пристрасті. Зірка приміряла руде волосся і практично лише у спідній білизні з'явилась на світлинах.
Прихильники Бейонсе вже побігли до перукаря
Підписники зірки вражені тимчасовою зміною іміджу. Це надихнуло їх також наважитись на експерименти.
"Вона зробила те, що церква не змогла — я натурал!"
"Коли завтра побачите мене з цим кефалем, не кажіть нічого".
"Я люблю тебе... Та що за стиліст одягнув тебе, мамо?"
Раніше Бейонсе засяяла у дуже короткій спідниці та з великим діамантом на шиї.
Також вона показала, який люксовий та дорогий літак придбала для себе.
Читайте Новини.LIVE!