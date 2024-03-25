Арнольд Шварценеггер перенес тяжелую операцию на сердце — что случилось со звездой "Терминатора"

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger/

Известный голливудский актер, бодибилдер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поделился с поклонниками новостью о своем состоянии здоровья. Из-за врожденной болезни сердца ему сделали операцию и установили кардиостимулятор.

Об этом пишет Daily Mail.

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76-летний актер признался, что он частично стал "машиной", как и его персонаж Терминатора. Ему на время придется перенести занятия в спортзале.

Шварценеггер рассказал, что на его родине в Австрии не принято делиться проблемами со здоровьем.

"В минувший понедельник мне сделали операцию, чтобы я стал немного более машиной: я получил кардиостимулятор. Должен вам сказать, что просто рассказать это всем вам противоречит моему воспитанию в Австрии, где никто и никогда не говорил о медицинских проблемах. Все, что связано" со здоровьем, держалось при себе", — поделился он.

Однако он регулярно получает разные вопросы от поклонников, которые имеют такую же врожденную проблему как и у него (двухстворчатый аортальный клапан), а потому он решил осветить эту тему.

Его сердце требовало установки кардиостимулятора, поскольку рубцовая ткань от одной из предыдущих операций спровоцировала нарушение сердечного ритма.

Актер и спортсмен считает, что его слова придают людям смелости и надежды в борьбе с проблемами со здоровьем.

Шварценеггер также рассказал, что такой порок сердца убил его мать и бабушку, а технологии современной медицины дали ему возможность пожить подольше.

"Я все еще здесь благодаря медицинским инновациям и благодаря тому, что очень усердно поддерживал связь со своими врачами и прислушивался к ним. Моя мать отказалась от операции по замене клапана. Но тогда единственным вариантом было открытое сердце. Сегодня они заменяют клапаны инвазивными процедурами, когда вы можете вернуться домой в тот же день", — добавил спортсмен.

Напомним, ранее мы писали, что Шварценеггеру удалось продать часы, с которыми у него были проблемы в аэропорту. Также дочь Брюса Уиллиса показала фото из домашнего архива.