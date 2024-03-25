Арнольд Шварценеггер переніс важку операцію на серці — що трапилося з зіркою "Термінатора"

Американський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger/

Відомий голлівудський актор, бодибілдер та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер поділився із шанувальниками новиною про свій стан здоров'я. Через вроджену хворобу серця йому зробили операцію та встановили кардіостимулятор.

Про це пише Daily Mail.

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76-річний актор зізнався, що він частково став "машиною", як і його персонаж Термінатора. Йому на деякий час доведеться перенести заняття у спортзалі.

Шварценеггер розповів, що на його Батьківщині у Австрії не прийнято ділитися проблемами зі здоров'ям.

"Минулого понеділка мені зробили операцію, щоб я став трошки більш машиною: я отримав кардіостимулятор. Мушу вам сказати, що просто розповісти це всім вам суперечить моєму вихованню в Австрії, де ніхто і ніколи не говорив про медичні проблеми. Усе, що пов’язано зі здоров’ям, трималося при собі", — поділився він.

Однак він регулярно отримує різні питання від шанувальників, які мають таку саму вроджену проблему як і в нього (двостулковий аортальний клапан), а тому він вирішив висвітлити цю тему.

Його серце потребувало встановлення кардіостимулятора, оскільки рубцева тканина від однієї з попередніх операцій спровокувала порушення серцевого ритму.

Актор та спортсмен вважає, що його слова додають людям сміливості та надії у боротьбі із проблемами зі здоров'ям.

Шварценеггер також розповів, що така вада серця вбила його матір та бабусю, а технології сучасної медицини дали йому можливість пожити подовше.

"Я все ще тут завдяки медичним інноваціям та завдяки тому, що дуже старанно підтримував зв’язок зі своїми лікарями та прислухався до них. Моя мати відмовилася від операції по заміні клапана. Але тоді єдиним варіантом було відкрите серце. Сьогодні вони замінюють клапани інвазивними процедурами, коли ви можете повернутися додому того ж дня", — додав спортсмен.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шварценеггеру вдалось продати годинник, з яким він мав проблеми в аеропорту. Також дочка Брюса Вілліса показала фото з домашнього архіву.