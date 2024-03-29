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Андре Тан признался, почему не показывает дочь в соцсетях

29 марта 2024 18:14
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Почему Андре Тан скрывает свою 8-летнюю от социальных сетей
Украинский дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский дизайнер Андре Тан впервые рассказал, почему не показывает 8-летнюю дочь Софию в соцсетях. Он верит, что хейтеры могут отрицательно повлиять на ауру ребенка.

Об этом он рассказал в подкасте Алины Шаманской.

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Известный дизайнер впервые признался поклонникам, почему скрывает свою 8-летнюю дочь от совместного брака с бизнес-леди Алиной Харченко.

Ребенок сейчас проживает с мамой, однако дизайнер также активно участвует в его воспитании. Андре Тан проводит с Софией выходные, часто общается с ней по видеосвязи и платит ежемесячно алименты. Девочка в свободное от учебы ходит на тренировку по плаванию, танцует и играет в теннис.

У него теплые отношения с дочкой, однако он вместе с женой решил не популяризировать ребенка в соцсетях. Дизайнер считает, что дети до 9 лет очень уязвимы к негативной энергетике и боится, что хейт из соцсетей может плохо повлиять на ее здоровье.

"Это наша такая договоренность с экс-супругой Алиной, что мы не будем показывать. Потому что я считаю, что ребенок до девяти лет имеет очень слабый иммунитет энергетики. Формируется аура ребенка и до девяти лет лучше поберечь. Здоровье моей дочери для меня очень важно", — поделился Андре Тан.

Напомним, Андре Тан произвел фурор на Los Angeles Fashion Week. А также Андре Тан рассказал о главных тенденциях весны.

Андре Тан
дети
соцсети
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